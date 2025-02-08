Українські військові дронами пошкодили російський гелікоптер Мі-8 під Торецьком — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Українські військові дронами пошкодили російський гелікоптер Мі-8 під Торецьком — відео

Мі-8
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Джерело:  online.ua

Українські захисники під час знищення російського винищувача Су-25 під Торецьком не дали ворожому Мі-8 забрати пілота літака. Гелікоптер уразили дронами.

Головні тези:

  • Українські військові не дозволили гелікоптеру Мі-8 евакуювати російського пілота з підбитого раніше літака Су-25.
  • Гелікоптер Мі-8 отримав пошкодження від українських дронів під час операції поблизу Торецька.
  • Українські військові демонструють високий рівень підготовки та ефективність у знищенні ворожої техніки.

Воїни 28-ї ОМБр пошкодили ворожий гелікоптер під Торецьком

На околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО «Іглою» відправив російський Су-25 на вічну стоянку.

Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача - наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити.

У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту.

Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий. Мабуть, не русскій, бо, як відомо: “русскіє своїх не кидають. Кого кинули – той не свій.

Наші хлопці вкотре показали, що російська авіація регулярно літає вниз, тому мрії окупантів про повітряне панування закінчуються завжди однаково: об землю.

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