Українські військові дронами пошкодили російський гелікоптер Мі-8 під Торецьком — відео

Українські захисники під час знищення російського винищувача Су-25 під Торецьком не дали ворожому Мі-8 забрати пілота літака. Гелікоптер уразили дронами.
Головні тези:
- Українські військові не дозволили гелікоптеру Мі-8 евакуювати російського пілота з підбитого раніше літака Су-25.
- Гелікоптер Мі-8 отримав пошкодження від українських дронів під час операції поблизу Торецька.
- Українські військові демонструють високий рівень підготовки та ефективність у знищенні ворожої техніки.
Воїни 28-ї ОМБр пошкодили ворожий гелікоптер під Торецьком
На околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО «Іглою» відправив російський Су-25 на вічну стоянку.
Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача - наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити.
У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту.
Наші хлопці вкотре показали, що російська авіація регулярно літає вниз, тому мрії окупантів про повітряне панування закінчуються завжди однаково: об землю.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-