"Дружеский огонь". В сети распространяется видео сбития российского Су-25

13 июня стало известно об очередной потере российской военной авиации - во время выполнения задания упал борт Су-25. Самолет мог пострадать из-за "дружеского огня".

Российский Су-25 сбил лётчик РФ

Подходящее видео распространяют в соцсетях. Пилот вроде бы выжил.

Сообщается, что борт Су-25 был уничтожен 13 июня "дружественным огнем" самолета, работавшего с ним в паре.

Как комментируют видео военные, "сбитый утром российский Су-25 вывалил почти в упор по шапке от своего кореша пачку НАРов, после чего счастливо упал и сгорел".

Некоторые паблики утверждают, что события происходили вблизи оккупированного Соледара в Донецкой области.