"Дружеский огонь". В сети распространяется видео сбития российского Су-25
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Дружеский огонь". В сети распространяется видео сбития российского Су-25

Су-25
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Источник:  Оперативный ВСУ

13 июня стало известно об очередной потере российской военной авиации - во время выполнения задания упал борт Су-25. Самолет мог пострадать из-за "дружеского огня".

Главные тезисы

  • 13 июня произошло сбитие российского Су-25 в результате возможного “дружеского огня”.
  • В соцсетях распространяется видео инцидента с участием Су-25, где якобы пилот выжил.
  • Многие утверждают, что события произошли в районе Соледара на Донеччине.

Российский Су-25 сбил лётчик РФ

Подходящее видео распространяют в соцсетях. Пилот вроде бы выжил.

Сообщается, что борт Су-25 был уничтожен 13 июня "дружественным огнем" самолета, работавшего с ним в паре.

Как комментируют видео военные, "сбитый утром российский Су-25 вывалил почти в упор по шапке от своего кореша пачку НАРов, после чего счастливо упал и сгорел".

Некоторые паблики утверждают, что события происходили вблизи оккупированного Соледара в Донецкой области.

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