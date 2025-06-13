"Дружеский огонь". В сети распространяется видео сбития российского Су-25

13 июня стало известно об очередной потере российской военной авиации - во время выполнения задания упал борт Су-25. Самолет мог пострадать из-за "дружеского огня".
Главные тезисы
- 13 июня произошло сбитие российского Су-25 в результате возможного “дружеского огня”.
- В соцсетях распространяется видео инцидента с участием Су-25, где якобы пилот выжил.
- Многие утверждают, что события произошли в районе Соледара на Донеччине.
Российский Су-25 сбил лётчик РФ
Подходящее видео распространяют в соцсетях. Пилот вроде бы выжил.
Сообщается, что борт Су-25 был уничтожен 13 июня "дружественным огнем" самолета, работавшего с ним в паре.
Как комментируют видео военные, "сбитый утром российский Су-25 вывалил почти в упор по шапке от своего кореша пачку НАРов, после чего счастливо упал и сгорел".
Некоторые паблики утверждают, что события происходили вблизи оккупированного Соледара в Донецкой области.
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