Прокремлевские телеграмма-каналы сообщают, что еще один российский Су-25 разбился на территории РФ. Кроме того, утверждается, что пилот смог выжить.
Главные тезисы
- Су-25 Грач – советский штурмовик, ключевое предназначение которого – поддержка сухопутных войск.
- Самолеты этого типа участвовали во многих военных конфликтах.
Россия потеряла очередной Су-25
Телеграмм-канал Fighterbomber одним из первых заявил о новой аварии на территории России.
Что важно понимать, Су-25 Грач (по классификации НАТО: Frogfoot — "Лягушачья лапа") — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет.
Его ключевое предназначение — непосредственная поддержка сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года; участвовали во многих военных конфликтах.
Как уже упоминалось ранее, утром 7 июня благодаря слаженным действиям Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.
Что важно понимать, успешное поражение российского самолета произошло на Курском направлении.
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