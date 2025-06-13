В России жалуются из-за потери еще одного Су-25
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России жалуются из-за потери еще одного Су-25

Россия потеряла очередной Су-25
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Источник:  online.ua

Прокремлевские телеграмма-каналы сообщают, что еще один российский Су-25 разбился на территории РФ. Кроме того, утверждается, что пилот смог выжить.

Главные тезисы

  • Су-25 Грач – советский штурмовик, ключевое предназначение которого – поддержка сухопутных войск.
  • Самолеты этого типа участвовали во многих военных конфликтах.

Россия потеряла очередной Су-25

Телеграмм-канал Fighterbomber одним из первых заявил о новой аварии на территории России.

Потерпел крушение Су-25. Летчик спасен. Все нормально, — сказано в сообщении.

Фото: скриншот

Что важно понимать, Су-25 Грач (по классификации НАТО: Frogfoot — "Лягушачья лапа") — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет.

Его ключевое предназначение — непосредственная поддержка сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года; участвовали во многих военных конфликтах.

Как уже упоминалось ранее, утром 7 июня благодаря слаженным действиям Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.

Что важно понимать, успешное поражение российского самолета произошло на Курском направлении.

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