Прокремлевские телеграмма-каналы сообщают, что еще один российский Су-25 разбился на территории РФ. Кроме того, утверждается, что пилот смог выжить.

Россия потеряла очередной Су-25

Телеграмм-канал Fighterbomber одним из первых заявил о новой аварии на территории России.

Потерпел крушение Су-25. Летчик спасен. Все нормально, — сказано в сообщении. Поделиться

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Что важно понимать, Су-25 Грач (по классификации НАТО: Frogfoot — "Лягушачья лапа") — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет.

Его ключевое предназначение — непосредственная поддержка сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года; участвовали во многих военных конфликтах.

Как уже упоминалось ранее, утром 7 июня благодаря слаженным действиям Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.