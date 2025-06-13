У Росії скаржаться через втрату ще одного Су-25

Прокремлівські телеграм-канали повідомляють, що ще один російський Су-25 розбився на території РФ. Окрім того, стверджується, що пілот зміг вижити.

Росія втратила черговий Су-25

Телеграм-канал Fighterbomber одним з перших заявив про нову авіатрощу на території Росії.

Зазнав аварії Су-25. Льотчик врятований. Все нормально, — йдеться в повідомленні. Поширити

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Що важливо розуміти, Су-25 Грач (за класифікацією НАТО: Frogfoot — "Жаб'яча лапа") — радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак.

Його ключове призначення — безпосередня підтримка сухопутних військ за прямої видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Су-25 вперше піднявся у повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року; брали участь у багатьох військових конфліктах.

Як уже згадувалося раніше, вранці 7 червня завдяки злагодженим діям Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35.