Україна уразила 19 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 19 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 19 районів зосередження особового складу та техніки, 4 артилерійські засоби та два пункти управління російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1206 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом протягом 12 червня відбулося 209 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 13 червня 2025 року

  • особового складу — близько 1001560 (+1220) осіб,

  • танків — 10934 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 22791 (+5) од,

  • артилерійських систем — 29105 (+42) од,

  • РСЗВ — 1416 (+3) од,

  • засоби ППО — 1184 (+0) од,

  • літаків — 416 (+0) од,

  • гелікоптерів — 337 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40507 (+72),

  • крилаті ракети — 3337 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 51821 (+106) од,

  • спеціальна техніка — 3914 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Армія РФ завдавала по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинула 124 керовані бомби.

Ба більше, ворог здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3135 дронів-камікадзе.

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