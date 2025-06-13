Україна уразила 19 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 19 районів зосередження особового складу та техніки, 4 артилерійські засоби та два пункти управління російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1206 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом 12 червня відбулося 209 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 13 червня 2025 року
особового складу — близько 1001560 (+1220) осіб,
танків — 10934 (+1) од,
бойових броньованих машин — 22791 (+5) од,
артилерійських систем — 29105 (+42) од,
РСЗВ — 1416 (+3) од,
засоби ППО — 1184 (+0) од,
літаків — 416 (+0) од,
гелікоптерів — 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40507 (+72),
крилаті ракети — 3337 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 51821 (+106) од,
спеціальна техніка — 3914 (+0)
Армія РФ завдавала по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинула 124 керовані бомби.
Ба більше, ворог здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3135 дронів-камікадзе.
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