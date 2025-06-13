Украина поразила 19 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 19 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 13 июня 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийских средства и два пункта управления российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1206-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего в течение 12 июня произошло 209 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 13 июня 2025 года

  • личного состава — около 1001560 (+1220) человек,

  • танков — 10934 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 22791 (+5) ед,

  • артиллерийских систем — 29105 (+42) ед,

  • РСЗО — 1416 (+3) ед,

  • средства ПВО — 1184 (+0) ед,

  • самолетов — 416 (+0) ед,

  • вертолетов — 337 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40507 (+72),

  • крылатые ракеты — 3337 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51821 (+106) ед,

  • специальная техника — 3914 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Армия РФ наносила по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросила 124 управляемых бомбы.

Кроме того, враг совершил более 5200 обстрелов, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3135 дронов-камикадзе.

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