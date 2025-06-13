Украина поразила 19 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийских средства и два пункта управления российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1206-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего в течение 12 июня произошло 209 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 июня 2025 года
личного состава — около 1001560 (+1220) человек,
танков — 10934 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 22791 (+5) ед,
артиллерийских систем — 29105 (+42) ед,
РСЗО — 1416 (+3) ед,
средства ПВО — 1184 (+0) ед,
самолетов — 416 (+0) ед,
вертолетов — 337 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40507 (+72),
крылатые ракеты — 3337 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 51821 (+106) ед,
специальная техника — 3914 (+0)
Армия РФ наносила по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросила 124 управляемых бомбы.
Кроме того, враг совершил более 5200 обстрелов, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3135 дронов-камикадзе.
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