ДСНС попереджає українців про аномальні морози на початку лютого
Категорія
Україна
Дата публікації

ДСНС України
мороз

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, 1–3 лютого в Україні очікується різке зниження температури.

Головні тези:

  • Синоптики Укргідрометцентру прогнозують різке зниження температури в Україні на початку лютого.
  • 1–3 лютого очікуються сильні морози: вночі температура впаде до мінус 20-27º в більшості областей.
  • Вдень місцями мороз може сягати мінус 30º, про що виходить червона попередня метеорологічна небезпека.

В Україну насуваються сильні морози!

Вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до мінус 20-27º, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві — до мінус 20-25º. Вдень прогнозується мінус 15-22º морозу.

Місцями мороз сягне мінус 30º (ІІІ рівень небезпеки, червоний).

4–5 лютого очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни.

Крім того, 29 січня до кінця дня у столиці та Київській області утримається туман із видимістю 200–500 м. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)! Водії та пішоходи — будьте уважні та обережні.

