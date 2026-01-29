ДСНС попереджає українців про аномальні морози на початку лютого

В Україну насуваються сильні морози!

Вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до мінус 20-27º, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві — до мінус 20-25º. Вдень прогнозується мінус 15-22º морозу.

Місцями мороз сягне мінус 30º (ІІІ рівень небезпеки, червоний).

4–5 лютого очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни.

Крім того, 29 січня до кінця дня у столиці та Київській області утримається туман із видимістю 200–500 м. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)! Водії та пішоходи — будьте уважні та обережні.