ГСЧС предупреждает украинцев об аномальных морозах в начале февраля

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, 1-3 февраля в Украине ожидается резкое понижение температуры.
В Украину надвигаются сильные морозы!
Ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до минус 20-27 градусов, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а в Киеве - до минус 20-25 градусов. Днем прогнозируется минус 15-22 градусов мороза.
Местами мороз дойдет до минус 30º (III уровень опасности, красный).
4–5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.
Кроме того, 29 января до конца дня в столице и Киевской области удержится туман с видимостью 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый)! Водители и пешеходы – будьте внимательны и осторожны.
