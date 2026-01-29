ГСЧС предупреждает украинцев об аномальных морозах в начале февраля
ГСЧС предупреждает украинцев об аномальных морозах в начале февраля

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, 1-3 февраля в Украине ожидается резкое понижение температуры.

В Украину надвигаются сильные морозы!

Ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до минус 20-27 градусов, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а в Киеве - до минус 20-25 градусов. Днем прогнозируется минус 15-22 градусов мороза.

Местами мороз дойдет до минус 30º (III уровень опасности, красный).

4–5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.

Кроме того, 29 января до конца дня в столице и Киевской области удержится туман с видимостью 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый)! Водители и пешеходы – будьте внимательны и осторожны.

