Снег и рекордные морозы — на выходные в Украину возвращается зима

В Украине в выходные, 15-16 февраля, ожидается много снега. Также не обойдется и без морозов, причем даже местами рекордных.
Главные тезисы
- В выходные в Украине ожидаются сильные снегопады и рекордно низкие температуры.
- Снег будет выпадать на всей территории страны, а также ожидаются дождь со снегом в некоторых регионах.
- Ночью самые холодные температуры будут на западе до -8 градусов, на юге и востоке до +2 градусов.
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Так, Укргидрометцентр сообщает о резких изменениях погоды во всех регионах Украины.
В субботу, 15 февраля, Украину засыплет снегом. Он ожидается на всей территории страны. Местами к снегу прибавится дождь. Дождь вместе со снегом возможен в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.
Холоднее всего ночью будет практически во всех областях мероприятия, кроме Львовской и Тернопольской областей, максимально до -8, причем с переходом на Хмельницкую область.
Холоднее всего днем будет, например, в Черниговской, Сумской, на Прикарпатье, до -6. Теплее всего днем будет в Крыму, в пределах +4..+6 градусов.
В воскресенье, 16 февраля, в Украине снега станет меньше. Солнце выйдет в части Николаевской области, включая весь юг, юго-восток и восточные области, в том числе Харьковскую область.
Ночью мороз опустится до рекордных -12 градусов в Сумской, Харьковской и Черновицкой областях. Также в части регионов ожидаются -11, -10 градусов, в том числе в Киеве. Теплее всего ночью будет на юге, в Одесской области, до -7.
Днем потеплеет, но плюсов ждать не приходится даже в Крыму. Хотя именно на юге, в Одесской области днем будет теплее всего, в пределах -1...+1 градусов. В Киеве будет небольшой снег, ночью до -11, днем до -6.
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