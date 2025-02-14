Снег и рекордные морозы — на выходные в Украину возвращается зима

В Украине в выходные, 15-16 февраля, ожидается много снега. Также не обойдется и без морозов, причем даже местами рекордных.

В Украину возвращается зима: что известно

Так, Укргидрометцентр сообщает о резких изменениях погоды во всех регионах Украины.

В субботу, 15 февраля, Украину засыплет снегом. Он ожидается на всей территории страны. Местами к снегу прибавится дождь. Дождь вместе со снегом возможен в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

Холоднее всего ночью будет практически во всех областях мероприятия, кроме Львовской и Тернопольской областей, максимально до -8, причем с переходом на Хмельницкую область.

Теплее всего ночью будет на востоке и юге. Максимально тепло в Херсонской области, как днем, так и ночью в пределах 0…+2 градусов. Днем местами также возможен мороз. Поделиться

Холоднее всего днем будет, например, в Черниговской, Сумской, на Прикарпатье, до -6. Теплее всего днем будет в Крыму, в пределах +4..+6 градусов.

Зима в Украине

В воскресенье, 16 февраля, в Украине снега станет меньше. Солнце выйдет в части Николаевской области, включая весь юг, юго-восток и восточные области, в том числе Харьковскую область.

Ночью мороз опустится до рекордных -12 градусов в Сумской, Харьковской и Черновицкой областях. Также в части регионов ожидаются -11, -10 градусов, в том числе в Киеве. Теплее всего ночью будет на юге, в Одесской области, до -7.

Днем потеплеет, но плюсов ждать не приходится даже в Крыму. Хотя именно на юге, в Одесской области днем будет теплее всего, в пределах -1...+1 градусов. В Киеве будет небольшой снег, ночью до -11, днем до -6.