Сніг і рекордні морози — вихідними до України повертається зима
Категорія
Україна
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Сніг і рекордні морози — вихідними до України повертається зима

Сніг
Джерело:  Укргідрометцентр

В Україні на вихідних, 15-16 лютого, очікується багато снігу. Також не обійдеться і без морозів, причому місцями навіть рекордних.

Головні тези:

  • Прогноз погоди на вихідні в Україні передбачає значні снігопади та рекордні морози.
  • Сніг очікується по всій території країни, а дощ зі снігом можливий у деяких областях.
  • Вночі найхолодніше буде на заході країни, де температура може сягати до -8 градусів, а на півдні та сході - до +2 градусів.

До України повертається зима: що відомо

Так, Укргідрометцентр повідомляє про різкі зміни погоди у всіх регіонах України.

У суботу, 15 лютого, Україну засипле снігом. Він очікується по всій території країни. Місцями до снігу додасться дощ. Дощ разом зі снігом імовірний у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму.

Найхолодніше вночі буде практично у всіх областях заходу, окрім Львівської та Тернопільської областей, максимально до -8, причому з переходом на Хмельницьку область.

Найтепліше вночі буде на сході та півдні. Максимально тепло в Херсонській області, як вдень, так і вночі в межах 0...+2 градусів. Вдень місцями також імовірний мороз.

Найхолодніше вдень буде, наприклад, у Чернігівській, Сумській, на Прикарпатті, до -6. Найтепліше вдень буде в Криму, у межах +4..+6 градусів.

Зима в Україні

У неділю, 16 лютого, в Україні снігу стане менше. Сонце вийде в частині Миколаївської області, включно з усім півднем, південним сходом і власне східними областями, зокрема й Харківською областю.

Вночі мороз опуститься до рекордних -12 градусів, у Сумській, Харківській та Чернівецькій областях. Також у частині регіонів очікуються -11, -10 градусів, зокрема в Києві. Найтепліше вночі буде на півдні, в Одеській області, до -7.

Удень потеплішає, але "плюсів" чекати не доводиться навіть у Криму. Хоча саме на півдні, в Одеській області вдень буде найтепліше, в межах -1...+1 градусів. У Києві буде невеликий сніг, вночі до -11, вдень до -6.

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