Сніг і рекордні морози — вихідними до України повертається зима

В Україні на вихідних, 15-16 лютого, очікується багато снігу. Також не обійдеться і без морозів, причому місцями навіть рекордних.
Головні тези:
- Прогноз погоди на вихідні в Україні передбачає значні снігопади та рекордні морози.
- Сніг очікується по всій території країни, а дощ зі снігом можливий у деяких областях.
- Вночі найхолодніше буде на заході країни, де температура може сягати до -8 градусів, а на півдні та сході - до +2 градусів.
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Так, Укргідрометцентр повідомляє про різкі зміни погоди у всіх регіонах України.
У суботу, 15 лютого, Україну засипле снігом. Він очікується по всій території країни. Місцями до снігу додасться дощ. Дощ разом зі снігом імовірний у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму.
Найхолодніше вночі буде практично у всіх областях заходу, окрім Львівської та Тернопільської областей, максимально до -8, причому з переходом на Хмельницьку область.
Найхолодніше вдень буде, наприклад, у Чернігівській, Сумській, на Прикарпатті, до -6. Найтепліше вдень буде в Криму, у межах +4..+6 градусів.
У неділю, 16 лютого, в Україні снігу стане менше. Сонце вийде в частині Миколаївської області, включно з усім півднем, південним сходом і власне східними областями, зокрема й Харківською областю.
Вночі мороз опуститься до рекордних -12 градусів, у Сумській, Харківській та Чернівецькій областях. Також у частині регіонів очікуються -11, -10 градусів, зокрема в Києві. Найтепліше вночі буде на півдні, в Одеській області, до -7.
Удень потеплішає, але "плюсів" чекати не доводиться навіть у Криму. Хоча саме на півдні, в Одеській області вдень буде найтепліше, в межах -1...+1 градусів. У Києві буде невеликий сніг, вночі до -11, вдень до -6.
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