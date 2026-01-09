Когда в Украине ослабеют морозы — прогноз синоптиков

Определенного ослабления морозов в Украине можно ожидать 17-19 января. Об этом рассказала Наталья Птуха, синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра.

Морозы в Украине ослабеют в течение недели

Отвечая на вопрос относительно ожидаемых на ближайшее время сильных морозов в Украине, она отметила, что 10 января в западных и Винницкой областях ночью ожидается -13°...-17°, а днем -9°...-14°. На остальной территории мороз будет слабее.

11 числа удержатся морозы: ночью -15°...-20°, днем -9°...-14°, — сказала Птуха и добавила, что более ощутимые морозы затронут больше запада, севера и частично — центра.

12-14 января ситуация будет примерно такая же: -13°...-18° ночью и -12°...-14° днем, а на юге и востоке -8°...-13° ночью и -2°...-7° днем.

Так, больше всего холод будет ощущаться с 11 по 14 число, по крайней мере, по северной части Украины.

Он будет мигрировать: то северо-западные области, то северные, то северо-восточные.

Синоптикиня заметила, что этот прогноз касается, соответственно, и Киева.

Завтра на вечер уже будет снижаться температура, и ночь на 11-е — уже -16°...-18°, днем -10°...-12°, ночь на 12-е -14°...-16°, днем -8°...-10°… Ночная температура 13 и 14 января -15°...-17°,

По ее словам, определенное ослабление морозов ожидается в течение 17-19 числа.