Когда в Украине ослабеют морозы — прогноз синоптиков

Определенного ослабления морозов в Украине можно ожидать 17-19 января. Об этом рассказала Наталья Птуха, синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра.
Главные тезисы
- Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, прогнозирует ослабление морозов в Украине с 17 по 19 января.
- С 10 по 14 января наиболее холодно будет на севере Украины, ожидаемые температуры от -13 до -20°C ночью и от -2 до -14°C днем.
- С 11 по 14 января наиболее ощутимый мороз продержится по северной части страны, затронув также запад, север и частично центр.
Морозы в Украине ослабеют в течение недели
Отвечая на вопрос относительно ожидаемых на ближайшее время сильных морозов в Украине, она отметила, что 10 января в западных и Винницкой областях ночью ожидается -13°...-17°, а днем -9°...-14°. На остальной территории мороз будет слабее.
11 числа удержатся морозы: ночью -15°...-20°, днем -9°...-14°, — сказала Птуха и добавила, что более ощутимые морозы затронут больше запада, севера и частично — центра.
12-14 января ситуация будет примерно такая же: -13°...-18° ночью и -12°...-14° днем, а на юге и востоке -8°...-13° ночью и -2°...-7° днем.
Так, больше всего холод будет ощущаться с 11 по 14 число, по крайней мере, по северной части Украины.
Синоптикиня заметила, что этот прогноз касается, соответственно, и Киева.
Завтра на вечер уже будет снижаться температура, и ночь на 11-е — уже -16°...-18°, днем -10°...-12°, ночь на 12-е -14°...-16°, днем -8°...-10°… Ночная температура 13 и 14 января -15°...-17°,
По ее словам, определенное ослабление морозов ожидается в течение 17-19 числа.
