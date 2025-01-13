По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели в Украине сохраняется теплая погода с небольшими осадками, однако значительным снижением температуры ночью.

Чего ожидать от погоды в течение недели в Украине

По прогнозу Кибальчича, в западных регионах Украины ночная температура упадет до -15...-20 градусов Цельсия.

Синоптик отметил, что неделя начинается под влиянием антициклона и поля высокого давления.

Благодаря этому ожидается снижение температуры воздуха, особенно в западной части страны, где морозы в ночное время могут местами окрепнуть до -15… -20 °С, — подчеркнул Кибальчич. Поделиться

По его словам, уже во второй половине недели температура снова повысится до оттепели. Временами будет идти небольшой, умеренный снег, который местами будет переходить в дождь и туман.

Зима в Украине

В понедельник, 13 января , снег будет наблюдаться в западных и северо-западных областях. Днем по всей стране ожидается -2...+3°С.

Во вторник, 14 января , в большинстве регионов Украины не ожидается осадков. Температура воздуха ночью составит -3...-8 °С, в Карпатах и Прикарпатье похолодает до -12...-17 °С, а в горных котловинах будет около -20 °С. Днем столбики термометров покажут -3...+2°С.

В среду, 15 января , в западных областях, а также местами в северной части страны ожидается снег, мокрый снег.

Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет -2...-7 °С, в Карпатах и Прикарпатье, а также местами в южной части похолодает до -8...-13 °С. Днем температура будет подниматься до -2...+3°С.

Когда ожидать плюсовой температуры

Во второй половине недели синоптики прогнозируют потепление и незначительную плюсовую температуру.

16 января температура в Украине повысится. Ночью еще будет -5°...+1°, а днем воздух прогреется до +1°...+5°. Будет пасмурно, но без существенных осадков.

17 января потепление в Украине продолжится. Ночью будет -1°...+1°, а днем столбики термометров покажут +1°...+6°. Будет пасмурно, местами возможны небольшие дожди.

18 и 19 января погода в Украине существенно не изменится. Ночью будет -1°...+2°, а днем ожидается небольшой плюс, +1°...+6°.