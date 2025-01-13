За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, протягом тижня в Україні зберігатиметься тепла погода з невеликими опадами, однак значним зниженням температури вночі.
Головні тези:
- Протягом тижня в Україні очікується тепла погода, але з невеликими опадами та значним зниженням температури вночі.
- Синоптики прогнозують сильні морози, зокрема в західних регіонах, де нічна температура може впасти до -15...-20 градусів Цельсію.
- У другій половині тижня очікується підвищення температури та відлига, а також невеликий дощ та мряка.
- 16 січня наслідує потеплішання, температура повітря вдень становитиме +1°...+5°. Очікується похмуре, без опадів.
- У наступні дні температурний режим залишиться стабільним, з невеликим плюсом і без суттєвих опадів.
Чого очікувати від погоди протягом тижня в Україні
За прогнозом Кібальчича, у західних регіонах України нічна температура впаде -15...-20 градусів Цельсію.
Синоптик зазначив, що тиждень починається під впливом антициклону та поля високого тиску.
За його словами, вже у другій половині тижня температура знову підвищиться до відлиги. Часом спостерігатиметься невеликий, помірний сніг, який місцями переходитиме у дощ та мряку.
У понеділок, 13 січня, сніг спостерігатиметься у західних та північно-західних областях. Вдень по всій країні очікується -2...+3 °С.
У вівторок, 14 січня, у більшості регіонів України не очікується опадів. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °С, у Карпатах та на Прикарпатті похолоднішає до -12...-17 °С, а у гірських котловинах буде близько -20 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть -3...+2 °С.
У середу, 15 січня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни очікується сніг, мокрий сніг.
Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі буде -2...-7 °С, у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині похолоднішає до -8...-13 °С. Вдень температура підійматиметься до -2...+3 °С.
Коли очікувати плюсової температури
У другій половині тижня синоптики прогнозують потеплішання і незначну плюсову температуру.
16 січня, температура в Україні підвищиться. Вночі ще буде -5°...+1°, а вдень повітря прогріється до +1°...+5°. Буде похмуро, але без істотних опадів.
17 січня, потепління в Україні продовжиться. Вночі вже буде -1°...+1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°...+6°. Буде похмуро, місцями можливі невеликі дощі.
18 і 19 січня, погода в Україні суттєво не зміниться. Вночі буде -1°...+2°, а вдень очікується невеликий "плюс", +1°...+6°.
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