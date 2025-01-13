За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, протягом тижня в Україні зберігатиметься тепла погода з невеликими опадами, однак значним зниженням температури вночі.

Чого очікувати від погоди протягом тижня в Україні

За прогнозом Кібальчича, у західних регіонах України нічна температура впаде -15...-20 градусів Цельсію.

Синоптик зазначив, що тиждень починається під впливом антициклону та поля високого тиску.

Завдяки цьому, очікується зниження температури повітря, особливо у західній частині країни, де морози в нічний час можуть місцями зміцніти до -15…-20 °С, — підкреслив Кібальчич. Поширити

За його словами, вже у другій половині тижня температура знову підвищиться до відлиги. Часом спостерігатиметься невеликий, помірний сніг, який місцями переходитиме у дощ та мряку.

Зима в Україні

У понеділок, 13 січня, сніг спостерігатиметься у західних та північно-західних областях. Вдень по всій країні очікується -2...+3 °С.

У вівторок, 14 січня, у більшості регіонів України не очікується опадів. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °С, у Карпатах та на Прикарпатті похолоднішає до -12...-17 °С, а у гірських котловинах буде близько -20 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть -3...+2 °С.

У середу, 15 січня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни очікується сніг, мокрий сніг.

Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі буде -2...-7 °С, у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині похолоднішає до -8...-13 °С. Вдень температура підійматиметься до -2...+3 °С.

Коли очікувати плюсової температури

У другій половині тижня синоптики прогнозують потеплішання і незначну плюсову температуру.

16 січня, температура в Україні підвищиться. Вночі ще буде -5°...+1°, а вдень повітря прогріється до +1°...+5°. Буде похмуро, але без істотних опадів.

17 січня, потепління в Україні продовжиться. Вночі вже буде -1°...+1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°...+6°. Буде похмуро, місцями можливі невеликі дощі.

18 і 19 січня, погода в Україні суттєво не зміниться. Вночі буде -1°...+2°, а вдень очікується невеликий "плюс", +1°...+6°.