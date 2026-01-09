Коли в Україні послабшають морози — прогноз синоптиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли в Україні послабшають морози — прогноз синоптиків

відлига
Джерело:  УНІАН

На певне послаблення морозів в Україні можна очікувати 17-19 січня. Про це розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.

Головні тези:

  • На 17-19 січня очікується послаблення морозів в Україні, зниження температур на 3-8 градусів.
  • За прогнозами синоптиків, з 10 по 14 січня найбільше холоду відчуватиметься на північній частині країни.
  • Під час морозного періоду очікується -13°...-20° вночі та -2°...-14° вдень, з помірнішими температурами на півдні і сході.

Морози в Україні послабшають протягом тижня

Відповідаючи на запитання щодо попередньо очікуваних на найближчий час сильних морозів в Україні, вона зауважила, що 10 січня у західних та у Вінницькій областях вночі очікується -13°...-17°, а вдень -9°...-14°. На решті території мороз буде слабший.

11-го числа утримаються морози: вночі -15°...-20°, вдень -9°...-14°, — сказала Птуха і додала, що відчутніші морози торкнуться більше заходу, півночі та частково — центру.

12-14 січня ситуація буде приблизно така сама: -13°...-18° вночі та -12°...-14° вдень, а на півдні та сході -8°...-13° вночі та -2°...-7° вдень.

Так, найбільше холод відчуватиметься з 11 по 14 число, принаймні по північній частині України.

Воно мігруватиме: то північно-західні області, то північні, то північно-східні.

Синоптикиня зауважила, що цей прогноз стосується, відповідно, і Києва.

Завтра на вечір вже буде знижуватися температура, і ніч на 11-те — вже -16°...-18°, вдень -10°...-12°, ніч на 12-те -14°...-16°, вдень -8°...-10°… Нічна температура 13 та 14 січня -15°...-17°, вдень — близько -10.

За її словами, певне послаблення морозів очікується впродовж 17-19 числа.

Десь вже на 3-8 градусів. Вдень на півдні та заході України, можливо, навіть до відлиги.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Синоптики прогнозують жорсткі морози в Україні
Мороз
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сніг і рекордні морози — вихідними до України повертається зима
Сніг
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аномальні морози та снігові замети — якою буде погода в Україні найближчими днями
заметіль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?