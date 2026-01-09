Коли в Україні послабшають морози — прогноз синоптиків

На певне послаблення морозів в Україні можна очікувати 17-19 січня. Про це розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.
Головні тези:
- На 17-19 січня очікується послаблення морозів в Україні, зниження температур на 3-8 градусів.
- За прогнозами синоптиків, з 10 по 14 січня найбільше холоду відчуватиметься на північній частині країни.
- Під час морозного періоду очікується -13°...-20° вночі та -2°...-14° вдень, з помірнішими температурами на півдні і сході.
Морози в Україні послабшають протягом тижня
Відповідаючи на запитання щодо попередньо очікуваних на найближчий час сильних морозів в Україні, вона зауважила, що 10 січня у західних та у Вінницькій областях вночі очікується -13°...-17°, а вдень -9°...-14°. На решті території мороз буде слабший.
11-го числа утримаються морози: вночі -15°...-20°, вдень -9°...-14°, — сказала Птуха і додала, що відчутніші морози торкнуться більше заходу, півночі та частково — центру.
12-14 січня ситуація буде приблизно така сама: -13°...-18° вночі та -12°...-14° вдень, а на півдні та сході -8°...-13° вночі та -2°...-7° вдень.
Так, найбільше холод відчуватиметься з 11 по 14 число, принаймні по північній частині України.
Синоптикиня зауважила, що цей прогноз стосується, відповідно, і Києва.
Завтра на вечір вже буде знижуватися температура, і ніч на 11-те — вже -16°...-18°, вдень -10°...-12°, ніч на 12-те -14°...-16°, вдень -8°...-10°… Нічна температура 13 та 14 січня -15°...-17°, вдень — близько -10.
За її словами, певне послаблення морозів очікується впродовж 17-19 числа.
