Коли в Україні послабшають морози — прогноз синоптиків

На певне послаблення морозів в Україні можна очікувати 17-19 січня. Про це розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.

Морози в Україні послабшають протягом тижня

Відповідаючи на запитання щодо попередньо очікуваних на найближчий час сильних морозів в Україні, вона зауважила, що 10 січня у західних та у Вінницькій областях вночі очікується -13°...-17°, а вдень -9°...-14°. На решті території мороз буде слабший.

11-го числа утримаються морози: вночі -15°...-20°, вдень -9°...-14°, — сказала Птуха і додала, що відчутніші морози торкнуться більше заходу, півночі та частково — центру.

12-14 січня ситуація буде приблизно така сама: -13°...-18° вночі та -12°...-14° вдень, а на півдні та сході -8°...-13° вночі та -2°...-7° вдень.

Так, найбільше холод відчуватиметься з 11 по 14 число, принаймні по північній частині України.

Воно мігруватиме: то північно-західні області, то північні, то північно-східні.

Синоптикиня зауважила, що цей прогноз стосується, відповідно, і Києва.

Завтра на вечір вже буде знижуватися температура, і ніч на 11-те — вже -16°...-18°, вдень -10°...-12°, ніч на 12-те -14°...-16°, вдень -8°...-10°… Нічна температура 13 та 14 січня -15°...-17°, вдень — близько -10.

За її словами, певне послаблення морозів очікується впродовж 17-19 числа.