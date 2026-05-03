Дуби "запам'ятали" нашестя гусені та змогли її обдурити
Результати нового дослідження вказують на те, що дуби на півдні Німеччини фактично навчилися реагувати на ризики та небезпеки лускокрилих. Річ у тім, що ці дерева не просто “запам'ятали” нашестя гусені, а й розпустили своє листя на три дні пізніше, щоб його врятувати.

Головні тези:

  •  Завдяки цій хитрості дуби зменшили втрату свого листя аж на 55%.
  •  Однак на тлі глобального потепління цей спосіб не завжди буде ефективним.

У межах нового дослідження вчені уважно проаналізували дані з європейських погодних супутників Sentinel-1.

Що важливо розуміти, останні 5 років поспіль вони робили знімки 60 різних дубових лісів на півдні ФРН, пише Nature Ecology & Evolution.

Кожен піксель на знімках відповідав ділянці 10 на 10 метрів, що приблизно дорівнює розмірам крони великих дубів. За цим науковці реконструювали дані про те, які дерева були найбільш ураженими гусінню та коли кожне з них розпускало листя.

Завдяки детальному аналізі вдалося дізнатися, що після сильного ураження гусінню минулого року дерева розпускали листя на три дні пізніше.

Варто звернути увагу на те, що це скасовувало ефект останніх 10 років глобального потепління, через яке місцеві дерева почали розпускати бруньки на 2,5 дня раніше.

Стримування поїдання листя завдяки такому відтермінуванню розкриття бруньок було навіть сильнішим, ніж дія патогенів і паразитів, які знищують частину гусені.

