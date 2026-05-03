Дубы "запомнили" нашествие гусеницы и смогли ее обхитрить

Результаты нового исследования показывают, что дубы на юге Германии фактически научились реагировать на риски и опасности чешуекрылых. Дело в том, что эти деревья не просто "запомнили" нашествие гусеницы, но и распустили свои листья на три дня позже, чтобы его спасти.

Дубы нашли способ спастись от нашествия гусеницы

В рамках нового исследования ученые внимательно проанализировали данные европейских погодных спутников Sentinel-1.

Что важно понимать, последние пять лет подряд они делали снимки 60 различных дубовых лесов на юге ФРГ, пишет Nature Ecology & Evolution.

Каждый пиксель на снимках соответствовал участку 10 на 10 метров, что примерно равняется размерам кроны больших дубов. За этим ученые реконструировали данные о том, какие деревья были наиболее поражены гусеницей и когда каждое из них распускало листву.

Благодаря детальному анализу удалось узнать, что после сильного поражения гусеницей в прошлом году деревья распускали листья на три дня позже.

Стоит обратить внимание на то, что это отменяло эффект последних 10 лет глобального потепления, из-за которого местные деревья начали распускать почки на 2,5 дня раньше.