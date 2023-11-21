Дуда звернувся до українців в 10 річницю Революції Гідності — відео

Президент Польщі Анджей Дуда в 10-ту річницю Революції Гідності записав звернення, у якому запевнив у підтримці Польщею боротьби України проти вторгнення РФ й вступу України до ЄС і НАТО.
Дуда запевнив у підтримці Польщею України
Дуда сказав, що 10 років тому українці висловили “свідоме та чітке бажання бути невід’ємною частиною західного світу та прихильність до його цінностей”.
Водночас 10 років після подій, коли вулицями Києва текла кров невинних людей, яких вбивав режим Януковича, “ці постулати є ще більш актуальними”.
Він додав, що Польща буде допомагати Україні на шляху до НАТО та ЄС, оскільки “хоче швидше бачити вас в нашій європейській родині“.
Президент Володимир Зеленський подякував Дуді.
День гідності та свободи
2014 року указом президента в Україні запроваджено відзначення Дня гідності та свободи 21 листопада.
Саме у цей день розпочалися важливі для України події - Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013 року.
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