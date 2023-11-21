Дуда звернувся до українців в 10 річницю Революції Гідності — відео
Категорія
Політика
Дата публікації

Дуда звернувся до українців в 10 річницю Революції Гідності — відео

Анджей Дуда
Джерело:  Президент Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда в 10-ту річницю Революції Гідності записав звернення, у якому запевнив у підтримці Польщею боротьби України проти вторгнення РФ й вступу України до ЄС і НАТО.

Дуда запевнив у підтримці Польщею України

Хочу запевнити, що Польща непохитно стоятиме з вами пліч-о-пліч і підтримуватиме вас у боротьбі з агресором. Ніхто так добре, як поляки, не розуміє, яку велику ціну треба заплатити за свободу і незалежність.

Дуда сказав, що 10 років тому українці висловили “свідоме та чітке бажання бути невід’ємною частиною західного світу та прихильність до його цінностей”.

Водночас 10 років після подій, коли вулицями Києва текла кров невинних людей, яких вбивав режим Януковича, “ці постулати є ще більш актуальними”.

2014 рік став прелюдією до повномасштабної агресії Росії, свідками якої ми зараз є. Його мета – позбавити вас незалежності та придушити ваші євроатлантичні прагнення.

Він додав, що Польща буде допомагати Україні на шляху до НАТО та ЄС, оскільки “хоче швидше бачити вас в нашій європейській родині“.

Президент Володимир Зеленський подякував Дуді.

Шановний Анджею, дякую за теплі слова в цей важливий день. Коли ми разом, українці і поляки, ми непереможні. За нашу і вашу свободу!

День гідності та свободи

2014 року указом президента в Україні запроваджено відзначення Дня гідності та свободи 21 листопада.

Саме у цей день розпочалися важливі для України події - Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013 року.

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