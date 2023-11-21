Дуда обратился к украинцам в 10 годовщину Революции Достоинства — видео

Президент Польши Анджей Дуда в 10-летие Революции Достоинства записал обращение, в котором заверил в поддержке Польшей борьбы Украины против вторжения РФ и вступления Украины в ЕС и НАТО.

Дуда заверил в поддержке Польшей Украины

Хочу заверить, что Польша будет стоять с вами бок о бок и будет поддерживать вас в борьбе с агрессором. Никто так хорошо, как поляки, не понимает, какую цену надо заплатить за свободу и независимость. Поделиться

Prezydent @AndrzejDuda z okazji 10. rocznicy Majdanu: Pragnę zapewnić Was, że Polska będzie niezłomnie stała z Wami ramię w ramię i będzie Was wspierała w walce z agresorem. Nikt bowiem tak dobrze jak Polacy nie rozumie, jak wielką cenę trzeba płacić za wolność i niepodległość. pic.twitter.com/0uD8odIEXb — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 21, 2023

Дуда сказал, что 10 лет назад украинцы выразили "сознательное и четкое желание быть неотъемлемой частью западного мира и приверженность его ценностям".

В то же время 10 лет после событий, когда по улицам Киева текла кровь невинных людей, которых убивал режим Януковича, "эти постулаты еще более актуальны".

2014 стал прелюдией к полномасштабной агрессии России, свидетелями которой мы сейчас являемся. Его цель – лишить вас независимости и подавить ваши евроатлантические устремления. Поделиться

Он добавил, что Польша будет помогать Украине на пути к НАТО и ЕС, поскольку хочет “быстрее видеть вас в нашей европейской семье”.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Дуду.

Уважаемый Анджей, спасибо за теплые слова в этот важный день. Когда мы вместе, украинцы и поляки, мы непобедимы. За нашу и вашу свободу! Поделиться

День достоинства и свободы

2014 указом президента в Украине введено празднование Дня достоинства и свободы 21 ноября.

Именно в этот день начались важные для Украины события - Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.