Дуда обратился к украинцам в 10 годовщину Революции Достоинства — видео

Президент Польши Анджей Дуда в 10-летие Революции Достоинства записал обращение, в котором заверил в поддержке Польшей борьбы Украины против вторжения РФ и вступления Украины в ЕС и НАТО.
Дуда заверил в поддержке Польшей Украины
Дуда сказал, что 10 лет назад украинцы выразили "сознательное и четкое желание быть неотъемлемой частью западного мира и приверженность его ценностям".
В то же время 10 лет после событий, когда по улицам Киева текла кровь невинных людей, которых убивал режим Януковича, "эти постулаты еще более актуальны".
Он добавил, что Польша будет помогать Украине на пути к НАТО и ЕС, поскольку хочет “быстрее видеть вас в нашей европейской семье”.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Дуду.
День достоинства и свободы
2014 указом президента в Украине введено празднование Дня достоинства и свободы 21 ноября.
Именно в этот день начались важные для Украины события - Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.
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