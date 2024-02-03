Дуейн "Скеля" Джонсон повернеться у реслінг для поєдинку з братом

Знаменитий голлівудський актор Дуейн "Скеля" Джонсон готується до поєдинку на рингу зі своїм двоюрідним братом. До цього Джонсон 10 років не боровся у реслінгу.

Дуейн "Скеля" Джонсон знову буде змагатися на рингу

Після десятирічної перерви Дуейн "Скеля" Джонсон повертається на ринг WWE для зустрічі в поєдинку з двоюрідним братом-чемпіоном Романом Рейнсом

Про це повідомляє Deadline.

У виданні зазначили, що Джонсон не брав участі в боях WWE з 2013 року після останнього поєдинку з Джоном Сіною, перш ніж обидва стали кінозірками.

На початку квітня Джонсон готується повернутися з відставки і зустрітися на турнірі WrestleMania зі своїм двоюрідним братом Рейнсом, який був чинним чемпіоном понад 1200 днів. Суперники належать до однієї відомої борцівської родини Аноаї і називають один одного двоюрідними братами.

У четвер у Лас-Вегасі відбудеться пресконференція WWE, на якій буде підтверджено факт поєдинку з реслінгу .

Довкола цієї широко розрекламованої події розділилися думки в соціальних мережах, причому кількість фанатів, які негативно ставляться до ідеї повернення Джонсона, не менша, ніж тих, хто вітає його повернення.

Повернення Джонсона відбулося після його призначення до ради директорів компанії TKO, яка була створена після злиття UFC та WWE в результаті угоди на суму 13,7 млрд дол.

Компанія також надала Джонсону повну торговельну марку його псевдоніму The Rock після того, як він підписав угоду про надання послуг та мерчандайзинг із бізнесом.

Що сказав Усик про перенесення бою з Ф'юрі

Дорогі друзі, всім хорошого, красивого, неймовірного дня. У мене неймовірна субота. Я вже зробив всю роботу, і зараз я трохи відпочиваю. Друзі, труднощі даються нам для того, щоб ми їх проходили. А якщо ми будемо нити, коли нам складно, ми просто будемо нитиками. Усім добра, рухаємося далі, – сказав Усик.

Бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу мав пройти 17 лютого у Саудівській Аравії. Британський боксер отримав розсічення над правим оком під час спарингу в тренувальному таборі.