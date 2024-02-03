Дуэйн "Скала" Джонсон вернется в реслинг для поединка с братом

Знаменитый голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон готовится к поединку на ринге со своим двоюродным братом. До этого Джонсон 10 лет не боролся в реслинге.

Дуэйн "Скала" Джонсон снова будет соперничать на ринге

После десятилетнего перерыва Дуэйн "Скала" Джонсон возвращается на ринг WWE для встречи в поединке с двоюродным братом-чемпионом Романом Рейнсом

Об этом сообщает Deadline.

В издании отметили, что Джонсон не участвовал в боях WWE с 2013 года после последнего поединка с Джоном Синой, прежде чем оба стали кинозвездами.

В начале апреля Джонсон готовится вернуться с отставки и встретиться на турнире WrestleMania со своим двоюродным братом Рейнсом, действующим чемпионом более 1200 дней. Соперники принадлежат к одной известной борцовской семье Аноаи и называют друг друга двоюродными братьями.

В четверг в Лас-Вегасе состоится пресс-конференция WWE, на которой будет подтвержден факт поединка с реслинга .

Вокруг этого широко разрекламированного события разделились мнения в социальных сетях, причем количество фанатов, негативно относящихся к идее возвращения Джонсона, не меньше, чем тех, кто приветствует его возвращение.

Возвращение Джонсона произошло после его назначения в совет директоров компании TKO, который был создан после слияния UFC и WWE в результате сделки на сумму 13,7 млрд долл.

Компания также предоставила Джонсону полную торговую марку его псевдонима The Rock после подписания соглашения о предоставлении услуг и мерчандайзинга с бизнесом.

Что сказал Усик о перенесении боя с Фьюри

Дорогие друзья, всем хороший, красивый, невероятный день. У меня невероятная суббота. Я уже проделал всю работу, и сейчас я немного отдыхаю. Друзья, трудности даются нам для того, чтобы мы их проходили. А если мы будем ныть, когда нам сложно, мы просто будем нити. Всем добра, двигаемся дальше, – сказал Усик.

Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира должен был пройти 17 февраля в Саудовской Аравии. Британский боксер получил рассечение над правым глазом во время спарринга в тренировочном лагере.