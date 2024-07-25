“Думками навиворіт 2” став найкасовішим мультфільмом в історії

Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" від Disney та Pixar став найкасовішим мультфільмом в історії.

“Думками навиворіт 2” став найкасовішим фільмом 2024 року

За шість тижнів у прокаті "Думками навиворіт 2" отримав $601 млн на внутрішньому ринку США та ще $861 млн за кордоном.

Таким чином загальні касові збори сягнули $1,461 млрд.

Мультфільм про емоції дівчинки Райлі обігнав попереднього лідера — "Крижане серце 2", який у 2019 році мав $1,45 млрд бокс-офісу — та став найкасовішим в історії анімаційного кіно.

Окрім цього, за кількістю продажів квитків у всьому світі "Думками навиворіт" обігнав "Барбі" ($1,446 млрд) і став 13-м найпопулярнішим фільмом усіх часів.

Cиквел Pixar став анімаційним фільмом, який найшвидше перетнув планку в $1 млрд — за 19 днів. Це також найкасовіший фільм 2024 року на сьогоднішній день.

We’re filled with Joy! Thanks to every fan around the world for making Inside Out 2 the biggest animated movie of all time. 💛🧡 pic.twitter.com/HQYtxtHnYG — Pixar (@Pixar) July 24, 2024

Зазначається, що перша частина "Думками навиворіт" зібрала $858 млн, але сиквел перегнав цей показник за лічені дні. Виробництво "Думками навиворіт 2" коштувало $200 млн.

Джокер: Божевілля на двох — новий трейлер уже в мережі

23 липня користувачі мережі отримали можливість дізнатися трохи більше про те, чого очікувати від довгоочікуваного психологічного трилера з елементами мюзиклу "Джокер: Божевілля на двох" (Joker: Folie à Deux).

Новий трейлер стрічки насичений яскравими кадрами за участю Артура Флека (Джокер) та Харлін Квінзель (Харлі Квін), ролі яких виконали Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Вона", "Мастер", "Наполеон") та Леді Гага ("Народження зірки", "Дім Гуччі", серіал "Американська історія жаху").

Вони також звернули увагу на те, що судячи з українського дубльованого трейлера, пісні у виконанні Фенікса та Гаги українські актори дубляжу не переспівуватимуть у перекладі, як це було з "Русалонькою" та "Вонкою".