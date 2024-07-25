"Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационный фильм "Мнениями наизнанку 2" от Disney и Pixar стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Главные тезисы
- Анимационный фильм «Мыслями наизнанку 2» собрал 1,461 млрд долл. в кассовых сборах.
- Сиквел Pixar перегнал предыдущего лидера — «Ледяное сердце 2» — и стал 13-м самым популярным фильмом всех времен.
- «Мыслями наизнанку 2» быстрее всего пересек планку в $1 млрд в кинематографе, собрав эту сумму за 19 дней.
"Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым фильмом 2024 года
За шесть недель в прокате "Мысками наизнанку 2" получил $601 млн на внутреннем рынке США и еще $861 млн за рубежом.
Таким образом, общие кассовые сборы достигли $1,461 млрд.
Мультфильм об эмоциях девочки Райли обогнал предыдущего лидера - "Ледяное сердце 2", который в 2019 году имел $1,45 млрд бокс-офиса - и стал самым кассовым в истории анимационного кино.
Кроме этого, по количеству продаж билетов во всем мире "Мыслями наизнанку" обогнал "Барби" ($1,446 млрд) и стал 13-м самым популярным фильмом всех времен.
Cиквел Pixar стал анимационным фильмом, который быстрее всего пересек планку в $1 млрд — за 19 дней. Это также самый кассовый фильм 2024 года на сегодняшний день.
We’re filled with Joy! Thanks to every fan around the world for making Inside Out 2 the biggest animated movie of all time. 💛🧡 pic.twitter.com/HQYtxtHnYG— Pixar (@Pixar) July 24, 2024
Отмечается, что первая часть "Мысями наизнанку" собрала $858 млн, но сиквел перегнал этот показатель за считанные дни. Производство "Мысками наизнанку 2" стоило $200 млн.
Джокер: Безумие на двоих - новый трейлер уже в сети
23 июля пользователи сети получили возможность узнать немного больше о том, чего ожидать от долгожданного психологического триллера с элементами мюзикла "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux).
Новый трейлер ленты насыщен яркими кадрами с участием Артура Флека (Джокер) и Харлин Квинзель (Харли Квин), роли которых исполнили Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") и Леди Гага ("Рождение звезды") ", "Дом Гуччи", сериал "Американская история ужаса").
Они также обратили внимание на то, что судя по украинскому дублированному трейлеру, песни в исполнении Феникса и Гаги украинские актеры дубляжа не будут петь в переводе, как это было с "Русалочкой" и "Вонкой".
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