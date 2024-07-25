"Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационный фильм "Мнениями наизнанку 2" от Disney и Pixar стал самым кассовым мультфильмом в истории.

"Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым фильмом 2024 года

За шесть недель в прокате "Мысками наизнанку 2" получил $601 млн на внутреннем рынке США и еще $861 млн за рубежом.

Таким образом, общие кассовые сборы достигли $1,461 млрд.

Мультфильм об эмоциях девочки Райли обогнал предыдущего лидера - "Ледяное сердце 2", который в 2019 году имел $1,45 млрд бокс-офиса - и стал самым кассовым в истории анимационного кино.

Кроме этого, по количеству продаж билетов во всем мире "Мыслями наизнанку" обогнал "Барби" ($1,446 млрд) и стал 13-м самым популярным фильмом всех времен.

Cиквел Pixar стал анимационным фильмом, который быстрее всего пересек планку в $1 млрд — за 19 дней. Это также самый кассовый фильм 2024 года на сегодняшний день.

We’re filled with Joy! Thanks to every fan around the world for making Inside Out 2 the biggest animated movie of all time. 💛🧡 pic.twitter.com/HQYtxtHnYG — Pixar (@Pixar) July 24, 2024

Отмечается, что первая часть "Мысями наизнанку" собрала $858 млн, но сиквел перегнал этот показатель за считанные дни. Производство "Мысками наизнанку 2" стоило $200 млн.

Джокер: Безумие на двоих - новый трейлер уже в сети

23 июля пользователи сети получили возможность узнать немного больше о том, чего ожидать от долгожданного психологического триллера с элементами мюзикла "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux).

Новый трейлер ленты насыщен яркими кадрами с участием Артура Флека (Джокер) и Харлин Квинзель (Харли Квин), роли которых исполнили Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") и Леди Гага ("Рождение звезды") ", "Дом Гуччи", сериал "Американская история ужаса").

Они также обратили внимание на то, что судя по украинскому дублированному трейлеру, песни в исполнении Феникса и Гаги украинские актеры дубляжа не будут петь в переводе, как это было с "Русалочкой" и "Вонкой".