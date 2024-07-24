Главные кинопремьеры недели — трейлеры и оценки зрителей

Уже на этой неделе украинские киноманы смогут насладиться долгожданным супергеройским фильмом "Дедпул и Росомаха" от Marvel, однако это не все.

Дедпул и Росомаха

Много юмора, фантастики и приключений — именно это обещают зрителям создатели фильма, события которого разворачиваются через несколько лет после "Дедпула 2".

Счастливая и спокойная жизнь Вейда Уилсона (он же антигерой Дедпул — ред.) мгновенно заканчивается после того, как его похищают члены "Управления временными переменами".

Они хотят, чтобы антагонист стал членом крайне рискованной миссии по спасению мультивселенной.

Герой сразу осознает всю сложность этой задачи, поэтому просит о помощи Росомаху из "Людей Икс".

Во время просмотра фильма вы сможете насладиться актерской игрой Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.

Стоит обратить внимание на то, что на Rotten Tomatoes новый "Дедпул" имеет 80% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть", тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его лишь на 54 из 100 баллов.

Поселенцы

Впечатляющая драма с элементами вестерна, которая уже понравилась многим зрителям и критикам.

Сюжет разворачивается на фоне судьбоносных событий в Чили в начале 20 века.

Богатый землевладелец отправляет трех всадников разметить границы его владений на Огненной Земле. Но совсем скоро экспедиция оборачивается кровавой бойней. Тогда юный стрелок Сегундо, сопровождающий британского солдата и американского наемника, понимает, что настоящая цель их путешествия гораздо жестче и страшнее. Поделиться

Что важно понимать, лента основана на реальных событиях и рассказывает о геноциде индейского народа "она".

В фильме вы сможете увидеть Марка Стэнли, Сэма Спруэла, Альфреда Кастро и Бенджамина Вестфолла.

Нельзя проигнорировать тот факт, что на Rotten Tomatoes киноновинка получила 94% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 79% от зрителей.

Болеро

Этот фильм может понравиться многим зрителям в Украине, ведь рассказывает об известном французском хореографе украинско-еврейского происхождения Иде Рубинштейн.

Женщина обращается с просьбой к выдающемуся французскому композитору Морису Равелю: она хочет, чтобы тот написал музыку для ее следующего балета.

Она стремится к чему-то новому, чувственному. Но Равель не может найти себя. Ему предстоит снова погрузиться в водоворот страсти, вдохнуть энергию пульсирующего Парижа, чтобы создать свое величайшее произведение — "Болеро". Поделиться

Актерский состав впечатляет, ведь в фильме сыграли Рафаэль Персонас, Жанна Балибар, Венсан Перес.

Пока оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.