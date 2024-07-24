Головні кінопрем'єри тижня — трейлери й оцінки глядачів

Уже цього тижня українські кіномани зможуть насолодитися довгоочікуваною супергеройською стрічкою "Дедпул і Росомаха" від Marvel, однак це не все.

Дедпул і Росомаха

Багато гумору, фантастики та пригод — саме це обіцяють глядачам творці фільму, події якого розгортаються через кілька років після "Дедпула 2".

Щасливе та спокійне життя Вейда Вілсона (він же антигерой Дедпул — ред.) миттєво закінчується після того, як його викрадають члени "Управління часовими змінами".

Вони хочуть, щоб антагоніст став членом вкрай ризикованої місії з порятунку мультивсесвіту.

Герой одразу усвідомлює усю складність цього завдання, тому просить про допомогу Росомаху з "Людей Ікс".

Під час перегляду стрічки ви зможете насолодитися акторською грою Раяна Рейнольдса та Г'ю Джекмана.

Варто звернути увагу на те, що наразі на Rotten Tomatoes новий "Дедпул" має 80% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість", тоді як на Metacritic кіноексперти оцінили його лише в 54 зі 100 балів

Поселенці

Вражаюча драма з елементами вестерну, яка сподобалася багатьом глядачам та критикам.

Сюжет розгортається на тлі доленосних подій в Чилі на почату 20 століття.

Багатий землевласник відправляє трьох вершників розмітити кордони його володінь на Вогняній Землі. Але зовсім скоро експедиція обертається кривавою бійнею. Тоді юний стрілець Сегундо, який супроводжує британського солдата й американського найманця, розуміє, що справжня мета їхньої подорожі набагато жорстокіша та страшніша. Поширити

Що важливо розуміти, стрічка заснованп на реальних подіях та розповідає про геноцид індіанського народу "она".

У фільми ви зможете побачити Марка Стенлі, Сема Спруела, Альфреда Кастро та Бенджаміна Вестфолл.

Не можна проігнорувати той факт, що на Rotten Tomatoes кіноновинка отримала 94% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 79% від глядачів.

Болеро

Цей фільм може сподобатися багатьом глядачам в Україні, адже він розповідає про відому французька хореографка українсько-єврейського походження Іду Рубінштейн.

Жінка звертається з прохання до видатного французького композитора Моріса Равеля: вона хоче, аби той написав музику для її наступного балету.

Вона прагне чогось нового, чуттєвого. Але Равель не може знайти себе. Йому належить знову зануритися в вир пристрасті, вдихнути енергію пульсуючого Парижа, щоб створити свій найвеличніший твір — "Болеро". Поширити

Акторський склад вражає, адже у фільмі зіграли Рафаель Персонас, Жанна Балібар, Венсан Перес.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,2 з 10 балів.