Головні кінопрем'єри тижня — трейлери й оцінки глядачів

Уже цього тижня українські кіномани зможуть насолодитися довгоочікуваною супергеройською стрічкою "Дедпул і Росомаха" від Marvel, однак це не все.
Головні тези:
- Супергеройська стрічка “Дедпул і Росомаха” від Marvel гарантує вам багато жартів, фантастики та пригод.
- Драма “Поселенці" розповідає моторошну історію про геноцид індіанського народу.
- У фільмі “Болеро” ви дізнаєтеся історію відомої хореографки Іди Рубінштейн та деталі її зустріч з композитором Морісом Равелем.
Дедпул і Росомаха
Багато гумору, фантастики та пригод — саме це обіцяють глядачам творці фільму, події якого розгортаються через кілька років після "Дедпула 2".
Щасливе та спокійне життя Вейда Вілсона (він же антигерой Дедпул — ред.) миттєво закінчується після того, як його викрадають члени "Управління часовими змінами".
Вони хочуть, щоб антагоніст став членом вкрай ризикованої місії з порятунку мультивсесвіту.
Герой одразу усвідомлює усю складність цього завдання, тому просить про допомогу Росомаху з "Людей Ікс".
Під час перегляду стрічки ви зможете насолодитися акторською грою Раяна Рейнольдса та Г'ю Джекмана.
Варто звернути увагу на те, що наразі на Rotten Tomatoes новий "Дедпул" має 80% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість", тоді як на Metacritic кіноексперти оцінили його лише в 54 зі 100 балів
Поселенці
Вражаюча драма з елементами вестерну, яка сподобалася багатьом глядачам та критикам.
Сюжет розгортається на тлі доленосних подій в Чилі на почату 20 століття.
Що важливо розуміти, стрічка заснованп на реальних подіях та розповідає про геноцид індіанського народу "она".
У фільми ви зможете побачити Марка Стенлі, Сема Спруела, Альфреда Кастро та Бенджаміна Вестфолл.
Не можна проігнорувати той факт, що на Rotten Tomatoes кіноновинка отримала 94% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 79% від глядачів.
Болеро
Цей фільм може сподобатися багатьом глядачам в Україні, адже він розповідає про відому французька хореографка українсько-єврейського походження Іду Рубінштейн.
Жінка звертається з прохання до видатного французького композитора Моріса Равеля: вона хоче, аби той написав музику для її наступного балету.
Акторський склад вражає, адже у фільмі зіграли Рафаель Персонас, Жанна Балібар, Венсан Перес.
Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,2 з 10 балів.
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