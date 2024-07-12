Капитан Америка. Чудесный новый мир — сеть шокировал трейлер фильма
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Капитан Америка. Чудесный новый мир — сеть шокировал трейлер фильма

Капитан Америка. Чудесный новый мир
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Источник:  online.ua

Marvel Studios наконец-то обнародовала первый трейлер долгожданной супергеройской ленты "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World), однако не всем киноманам понравилось то, что они увидели.

Главные тезисы

  • Замена Криса Эванса в роли Капитана Америка – большой риск для Marvel.
  • В фильме появляются новые герои, которые привлекут внимание украинских зрителей.
  • Реакция пользователей сети разделилась на положительные и отрицательные отзывы.

Что известно о продолжении цикла "Капитан Америка"

Пользователей сети ошеломил тот факт, что впервые роль главного супергероя в киновселенной "Марвел" сыграет не Крис Эванс, которого обожают все киноманы.

Как известно, он играл Стива Роджерса/Капитана Америка с 2011 по 2019 год, однако теперь все кардинально изменилось.

Как оказалось, его заменит Энтони Маки, который последние десять лет играл другого супергероя из киновселенной Marvel — Сэма Уилсона/Сокола.

Что важно понимать, щит Капитана Америки окончательно перешел к Уилсону/Соколу в финале сериала "Сокол и Зимний солдат", который выходил на Disney+ весной 2021 года.

В то же время новым Соколом стал другой персонаж, впервые представленный в этом сериале — пилот Хоакин Торрес, роль которого исполняет Дэнни Рамирес ("Топ Ган: Меверик").

Украинские киноманы смогут насладиться фильмом “Капитан Америка. Чудесный новый мир” уже 13 февраля 2025 года.

Как трейлер комментируют пользователи сети:

  • Мужик точно сказал «пусть ты кэп, но ты не Роджерс». Не нравится этот актер;

  • Ну такое, конечно;

  • Энтони Маки, по-моему, не тот актер, который сделает кассу, если уж хотят его делать основным персонажем, дайте ему яркое окружение и напарников из звездных актеров. Как бы он ни старался, а харизмы условного Вила Смитта у него нет;

  • Президент Соединенных Штатов Америки — странно, но круто;

  • Еще один провал marvel. Перевод на высоте;

  • Маки все же классный актер, просто персонаж не очень интересный;

  • О красный Халк, полковник Рос.

Фото: скриншот

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