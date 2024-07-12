Капитан Америка. Чудесный новый мир — сеть шокировал трейлер фильма

Marvel Studios наконец-то обнародовала первый трейлер долгожданной супергеройской ленты "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World), однако не всем киноманам понравилось то, что они увидели.
Главные тезисы
- Замена Криса Эванса в роли Капитана Америка – большой риск для Marvel.
- В фильме появляются новые герои, которые привлекут внимание украинских зрителей.
- Реакция пользователей сети разделилась на положительные и отрицательные отзывы.
Что известно о продолжении цикла "Капитан Америка"
Пользователей сети ошеломил тот факт, что впервые роль главного супергероя в киновселенной "Марвел" сыграет не Крис Эванс, которого обожают все киноманы.
Как известно, он играл Стива Роджерса/Капитана Америка с 2011 по 2019 год, однако теперь все кардинально изменилось.
Как оказалось, его заменит Энтони Маки, который последние десять лет играл другого супергероя из киновселенной Marvel — Сэма Уилсона/Сокола.
Что важно понимать, щит Капитана Америки окончательно перешел к Уилсону/Соколу в финале сериала "Сокол и Зимний солдат", который выходил на Disney+ весной 2021 года.
Украинские киноманы смогут насладиться фильмом “Капитан Америка. Чудесный новый мир” уже 13 февраля 2025 года.
Как трейлер комментируют пользователи сети:
Мужик точно сказал «пусть ты кэп, но ты не Роджерс». Не нравится этот актер;
Ну такое, конечно;
Энтони Маки, по-моему, не тот актер, который сделает кассу, если уж хотят его делать основным персонажем, дайте ему яркое окружение и напарников из звездных актеров. Как бы он ни старался, а харизмы условного Вила Смитта у него нет;
Президент Соединенных Штатов Америки — странно, но круто;
Еще один провал marvel. Перевод на высоте;
Маки все же классный актер, просто персонаж не очень интересный;
О красный Халк, полковник Рос.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-