Капітан Америка. Чудесний новий світ — мережу шокував трейлер фільму
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Капітан Америка. Чудесний новий світ — мережу шокував трейлер фільму

Капітан Америка. Чудесний новий світ
Джерело:  online.ua

Marvel Studios нарешті оприлюднила перший трейлер довгоочікуваної супергеройської стрічки "Капітан Америка: Чудесний новий світ" (Captain America: Brave New World), однак не всім кіноманам сподобалося те, що вони побачили.

Головні тези:

  • Заміна Кріса Еванса у ролі Капітана Америка - великий ризик для Marvel.
  • У стрічці з'являються нові герої, які привернуть увагу українських глядачів.
  • Реакція користувачів мережі розділилася на позитивні та негативні відгуки.

Що відомо про продовження циклу “Капітан Америка”

Користувачів мережі приголомшив той факт, що вперше роль головного супергероя в кіновсесвіті "Марвел" зіграє не Кріс Еванс, якого обожнюють всі кіномани.

Як відомо, він грав Стіва Роджерса/Капітана Америка з 2011 до 2019 року, однак тепер усі кардинально змінилося.

Як виявилося, його замінить Ентоні Макі, який протягом останніх десяти років грав іншого супергероя з кіновсесвіту Marvel — Сема Вілсона/Сокола.

Що важливо розуміти, щит Капітана Америки остаточно перейшов до Вілсона/Сокола у фіналі серіалу "Сокіл і Зимовий солдат", що виходив на Disney+ навесні 2021 року.

Водночас новим Соколом став інший персонаж, уперше представлений у цьому серіалі — пілот Хоакін Торрес, роль якого виконує Денні Рамірес ("Топ Ган: Меверік").

Українські кіномани зможуть насолодитися фільмом “Капітан Америка. Чудесний новий світ” уже 13 лютого 2025 року.

Як трейлер коментують користувачі мережі:

  • Мужик точно сказав «хай ти кеп, але ти не Роджерс». Не подобається цей актор;

  • Ну таке, звісно;

  • Ентоні Макі, як на мене, не той актор, який зробить касу, якщо вже хочуть його робити основним персонажем дайте йому яскраве оточення і напарників із зіркових акторів. Як би він не старався, а харизми умовного Віла Смітта у нього немає;

  • Президент Сполучених Штатів Америки — дивно, але круто;

  • Ще один провал marvel. Переклад на висоті;

  • Макі все ж класний актор, просто персонаж не дуже цікавий;

  • О червоний Халк, полковник Рос.

Фото: скриншот

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