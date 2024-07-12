Капітан Америка. Чудесний новий світ — мережу шокував трейлер фільму

Marvel Studios нарешті оприлюднила перший трейлер довгоочікуваної супергеройської стрічки "Капітан Америка: Чудесний новий світ" (Captain America: Brave New World), однак не всім кіноманам сподобалося те, що вони побачили.

Що відомо про продовження циклу “Капітан Америка”

Користувачів мережі приголомшив той факт, що вперше роль головного супергероя в кіновсесвіті "Марвел" зіграє не Кріс Еванс, якого обожнюють всі кіномани.

Як відомо, він грав Стіва Роджерса/Капітана Америка з 2011 до 2019 року, однак тепер усі кардинально змінилося.

Як виявилося, його замінить Ентоні Макі, який протягом останніх десяти років грав іншого супергероя з кіновсесвіту Marvel — Сема Вілсона/Сокола.

Що важливо розуміти, щит Капітана Америки остаточно перейшов до Вілсона/Сокола у фіналі серіалу "Сокіл і Зимовий солдат", що виходив на Disney+ навесні 2021 року.

Водночас новим Соколом став інший персонаж, уперше представлений у цьому серіалі — пілот Хоакін Торрес, роль якого виконує Денні Рамірес ("Топ Ган: Меверік"). Поширити

Українські кіномани зможуть насолодитися фільмом “Капітан Америка. Чудесний новий світ” уже 13 лютого 2025 року.

Як трейлер коментують користувачі мережі:

Мужик точно сказав «хай ти кеп, але ти не Роджерс». Не подобається цей актор;

Ну таке, звісно;

Ентоні Макі, як на мене, не той актор, який зробить касу, якщо вже хочуть його робити основним персонажем дайте йому яскраве оточення і напарників із зіркових акторів. Як би він не старався, а харизми умовного Віла Смітта у нього немає;

Президент Сполучених Штатів Америки — дивно, але круто;

Ще один провал marvel. Переклад на висоті;

Макі все ж класний актор, просто персонаж не дуже цікавий;

О червоний Халк, полковник Рос.