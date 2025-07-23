"Дуже болісно". Нафтогазові доходи Росії впадуть на 37%
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Дуже болісно". Нафтогазові доходи Росії впадуть на 37%

Росія матиме менше грошей на фінансування війни
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Джерело:  Reuters

Згідно з розрахунками Reuters, у липні 2025 року нафтогазові доходи країни-агресорки РФ впадуть приблизно на 37% порівняно з тим же місяцем 2024 року до 680 мільярдів рублів (8,66 мільярда доларів). Ключові причини — дешевша нафта та сильніший рубль.

Головні тези:

  • Загалом Росія може недоотримати аж 3 трлн рублів за продаж нафти та газу.
  • Це стане серйозним ударом для ворожого бюджету. 

Росія матиме менше грошей на фінансування війни

Редакція Reuters дійшла висновку, що середня ціна на російську нафту, розрахована в рублях, залишилася нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік.

Окрім того, прогнозується, що заробітки Кремля від продажу нафти і газу за січень-липень 2025 року можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 5,4 трлн рублів.

Спочатку міністерство фінансів РФ планувало отримати цього року 10,94 трлн рублів від продажу нафти і газу, але через падіння цін на нафту переглянуло цей прогноз до 8,32 трлн рублів. Минулого року доходи від продажу нафти і газу досягли 11,13 трлн рублів.

Британські журналісти звертають увагу на те, що саме доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом готівки для Росії.

Ба більше, саме вони становлять 25% усіх надходжень до федерального бюджету.

Зниження доходів дуже болісне для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону і безпеку з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

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