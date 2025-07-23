"Дуже болісно". Нафтогазові доходи Росії впадуть на 37%

Згідно з розрахунками Reuters, у липні 2025 року нафтогазові доходи країни-агресорки РФ впадуть приблизно на 37% порівняно з тим же місяцем 2024 року до 680 мільярдів рублів (8,66 мільярда доларів). Ключові причини — дешевша нафта та сильніший рубль.
Головні тези:
- Загалом Росія може недоотримати аж 3 трлн рублів за продаж нафти та газу.
- Це стане серйозним ударом для ворожого бюджету.
Росія матиме менше грошей на фінансування війни
Редакція Reuters дійшла висновку, що середня ціна на російську нафту, розрахована в рублях, залишилася нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік.
Окрім того, прогнозується, що заробітки Кремля від продажу нафти і газу за січень-липень 2025 року можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 5,4 трлн рублів.
Британські журналісти звертають увагу на те, що саме доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом готівки для Росії.
Ба більше, саме вони становлять 25% усіх надходжень до федерального бюджету.
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