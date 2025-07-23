"Очень болезненно". Нефтегазовые доходы России упадут на 37%

Согласно расчетам Reuters, в июле 2025 года нефтегазовые доходы страны-агрессоры РФ упадут примерно на 37% по сравнению с тем же месяцем 2024 года до 680 миллиардов рублей (8,66 миллиарда долларов).

У России будет меньше денег на финансирование войны

Редакция Reuters пришла к выводу, что средняя цена на российскую нефть, рассчитанная в рублях, осталась ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год.

Кроме того, прогнозируется, что заработки Кремля от продажи нефти и газа за январь-июль 2025 могут сократиться на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,4 трлн рублей.

Первоначально министерство финансов РФ планировало получить в этом году 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа, но из-за падения цен на нефть пересмотрело этот прогноз до 8,32 трлн рублей. В прошлом году доходы от продажи нефти и газа достигли 11,13 трлн. рублей. Поделиться

Британские журналисты обращают внимание на то, что именно доходы от продажи нефти и газа являются важнейшим источником наличных денег для России.

Более того, именно они составляют 25% всех поступлений в федеральный бюджет.