"Очень болезненно". Нефтегазовые доходы России упадут на 37%

Согласно расчетам Reuters, в июле 2025 года нефтегазовые доходы страны-агрессоры РФ упадут примерно на 37% по сравнению с тем же месяцем 2024 года до 680 миллиардов рублей (8,66 миллиарда долларов).
Главные тезисы
- В целом Россия может недополучить 3 трлн рублей за продажу нефти и газа.
- Это станет серьезным ударом для бюджета врага.
У России будет меньше денег на финансирование войны
Редакция Reuters пришла к выводу, что средняя цена на российскую нефть, рассчитанная в рублях, осталась ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год.
Кроме того, прогнозируется, что заработки Кремля от продажи нефти и газа за январь-июль 2025 могут сократиться на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,4 трлн рублей.
Британские журналисты обращают внимание на то, что именно доходы от продажи нефти и газа являются важнейшим источником наличных денег для России.
Более того, именно они составляют 25% всех поступлений в федеральный бюджет.
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