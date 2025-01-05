Дуже дорога проблема. Що відомо про гучний конфлікт у НАТО

Як вдалося дізнатися журналістам, окремі члени Альянсу невдоволені станом протиповітряної оборони Великої Британії, адже вона майже не має засобів захисту від балістичних ракет.
Головні тези:
- Засобів захисту від балістичних ракет в Британії практично немає.
- Ця проблема, яку ніхто не поспішає вирішувати, спровокувала обурення серед членів НАТО.
- Альянс рекомендує своїм членам збільшити витрати на розвиток систем протиповітряної оборони наземного базування.
Британія наразі є слабкою ланкою в НАТО
Як стверджують інсайдери журналістів в оборонному секторі Британії, в блоці більше не приховують своє обурення тим фактом, що Лондон не робить запланованого внеску в системи оборони для захисту Європи від ракетних атак далекого радіусу дії.
Ба більше, нещодавно стало відомо, що країна не має наземних засобів ППО для захисту критично важливої інфраструктури або населених пунктів від балістичних ракет.
Що важливо розуміти, у часи Холодної війни Британія готувалась до оборони від ударів ракет із ядерною боєголовкою, тому не надавала пріоритету іншим системам ППО.
Британія знаходиться у зоні ризику
Станом на сьогодні ні для кого не секрет, що країну можу атакувати з "будь-якого напрямку", якщо балістична ракета буде випущена з корабля, підводного човна або літака.
Варто звернути увагу на те, що цьогоріч Альянс у межах своїх рекомендацій країнам-членам збільшити витрати на оборону зробить наголос на розвитку систем протиповітряної оборони наземного базування (SBAD).
Що цікаво, на цьому тлі офіційний Лондон стурбований, що надмірна увага до ППО в межах колективної оборони НАТО може призвести до відволікання коштів від більш специфічних потреб Британії.
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