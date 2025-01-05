Як вдалося дізнатися журналістам, окремі члени Альянсу невдоволені станом протиповітряної оборони Великої Британії, адже вона майже не має засобів захисту від балістичних ракет.

Британія наразі є слабкою ланкою в НАТО

Як стверджують інсайдери журналістів в оборонному секторі Британії, в блоці більше не приховують своє обурення тим фактом, що Лондон не робить запланованого внеску в системи оборони для захисту Європи від ракетних атак далекого радіусу дії.

Ба більше, нещодавно стало відомо, що країна не має наземних засобів ППО для захисту критично важливої інфраструктури або населених пунктів від балістичних ракет.

Що важливо розуміти, у часи Холодної війни Британія готувалась до оборони від ударів ракет із ядерною боєголовкою, тому не надавала пріоритету іншим системам ППО.

Причина того, що Британія має дуже слабку протиповітряну оборону, полягає в тому, що протягом 30 років ніхто не думав, що вона нам потрібна, – виступив з заявою з цього приводу високопосадовець британського сектора оборони, який говорив на умовах анонімності. Поширити

Британія знаходиться у зоні ризику

Станом на сьогодні ні для кого не секрет, що країну можу атакувати з "будь-якого напрямку", якщо балістична ракета буде випущена з корабля, підводного човна або літака.

Через 15 років балістична ракета зможе уразити Британію з будь-якої точки світу. Але це дуже дорога проблема, щоб її вирішити, – заявив ще один інсайдер. Поширити

Варто звернути увагу на те, що цьогоріч Альянс у межах своїх рекомендацій країнам-членам збільшити витрати на оборону зробить наголос на розвитку систем протиповітряної оборони наземного базування (SBAD).