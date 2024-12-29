Стає все гірше. Росія дедалі ближче до війни з НАТО

Нетрадиційна атака країни-агресорки РФ на НАТО, до прикладу, диверсія або підпал, може призвести до "значних" жертв. Після цього виникне загроза початку реальної війни, вважає представник Альянсу Джеймс Аппатурай.
Головні тези:
- Російські гібридні атаки на НАТО стають все більш агресивними та неприйнятними.
- Постійна загроза війни, яку може спровокувати РФ, давно нависає над усім блоком.
- НАТО не може ігнорувати різке зростання кількості кінетичних інцидентів.
Росія може спровокувати початок війни з НАТО
Аппатурай звертає увагу на те, що протягом останніх років блок вже опинився у ситуації "жаби, що кипить".
НАТО не може ігнорувати різке зростання кількості "кінетичних" інцидентів. Мовиться перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії проти будівель та закладання вибухових пристроїв у вантаж літаків.
Звичайно, ні для кого не секрет, що таким чином російський диктатор Володимир Путін просто намагається помститися Заходу за потужну підтримку України.
У НАТО розуміють, що все може закінчитися великою війною
Журналісти поцікавилися у представника Альянсу, чи може гібридна атака РФ підштовхнути блок до радикальних дій — тобто до застосування колективної відповіді за статтею 5 та початку війну з Росією.
Попри це, він не приховує, що Росія у багатьох випадках вдається до вкрай небезпечних провокацій, однак НАТО робить усе можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію.
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