Стає все гірше. Росія дедалі ближче до війни з НАТО
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Дата публікації

Стає все гірше. Росія дедалі ближче до війни з НАТО

НАТО
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Джерело:  Sky News

Нетрадиційна атака країни-агресорки РФ на НАТО, до прикладу, диверсія або підпал, може призвести до "значних" жертв. Після цього виникне загроза початку реальної війни, вважає представник Альянсу Джеймс Аппатурай.

Головні тези:

  • Російські гібридні атаки на НАТО стають все більш агресивними та неприйнятними.
  • Постійна загроза війни, яку може спровокувати РФ, давно нависає над усім блоком.
  • НАТО не може ігнорувати різке зростання кількості кінетичних інцидентів.

Росія може спровокувати початок війни з НАТО

Аппатурай звертає увагу на те, що протягом останніх років блок вже опинився у ситуації "жаби, що кипить".

Де-факто йдеться про те, що російські гібридні атаки по всій Європі, США та Канаді виходять за усі межі допустимого й стають "абсолютно неприйнятними".

НАТО не може ігнорувати різке зростання кількості "кінетичних" інцидентів. Мовиться перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії проти будівель та закладання вибухових пристроїв у вантаж літаків.

Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов, — підкреслив експерт.

Звичайно, ні для кого не секрет, що таким чином російський диктатор Володимир Путін просто намагається помститися Заходу за потужну підтримку України.

Їм не подобається те, що ми робимо, але вони також бачать у нас ворога. Стає все гірше, — додав Джеймс Аппатурай.

У НАТО розуміють, що все може закінчитися великою війною

Журналісти поцікавилися у представника Альянсу, чи може гібридна атака РФ підштовхнути блок до радикальних дій — тобто до застосування колективної відповіді за статтею 5 та початку війну з Росією.

Як я вже казав, одна з таких атак може прорвати цей поріг. Що мене справді турбує, так це те, що одна з цих атак, як я вже казав, прорветься назовні у великому масштабі, — пояснив Аппатурай.

Попри це, він не приховує, що Росія у багатьох випадках вдається до вкрай небезпечних провокацій, однак НАТО робить усе можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію.

Тому ми хочемо встановити базову лінію зараз, потім запобігти ескалації, впоратися з нею, якщо вона станеться, але також працювати над деескалацією, — додав експерт.

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