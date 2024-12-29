Становится все хуже. Россия приближается к войне с НАТО

Нетрадиционная атака страны-агрессорки РФ на НАТО, к примеру, диверсия или поджог, может привести к "значительным" жертвам. После этого возникнет угроза начала реальной войны, считает представитель Альянса Джеймс Аппатурай.
Главные тезисы
- Российские гибридные атаки на НАТО становятся все более агрессивными и неприемлемыми.
- Постоянная угроза войны, которую может спровоцировать РФ, давно нависает над всем блоком.
- НАТО не может игнорировать резкий рост количества кинетических инцидентов.
Россия может спровоцировать начало войны с НАТО
Аппатурай обращает внимание на то, что в течение последних лет блок уже оказался в ситуации "кипящей лягушки".
НАТО не может игнорировать резкий рост количества "кинетических" инцидентов: перерезке жизненно важных подводных кабелей, диверсиях против зданий и закладках взрывных устройств в груз самолетов.
Конечно, ни для кого не секрет, что таким образом, российский диктатор Владимир Путин просто пытается отомстить Западу за мощную поддержку Украины.
В НАТО понимают, что все может закончиться войной
Журналисты поинтересовались у представителя Альянса, может ли гибридная атака РФ подтолкнуть блок к радикальным действиям, то есть к применинию коллективного ответа по статье 5 и начале войны с Россией.
Несмотря на это, он не скрывает, что Россия во многих случаях предпринимает крайне опасные провокации, однако НАТО делает все возможное, чтобы избежать худшего сценария.
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