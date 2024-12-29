Становится все хуже. Россия приближается к войне с НАТО
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Становится все хуже. Россия приближается к войне с НАТО

НАТО
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Источник:  Sky News

Нетрадиционная атака страны-агрессорки РФ на НАТО, к примеру, диверсия или поджог, может привести к "значительным" жертвам. После этого возникнет угроза начала реальной войны, считает представитель Альянса Джеймс Аппатурай.

Главные тезисы

  • Российские гибридные атаки на НАТО становятся все более агрессивными и неприемлемыми.
  • Постоянная угроза войны, которую может спровоцировать РФ, давно нависает над всем блоком.
  • НАТО не может игнорировать резкий рост количества кинетических инцидентов.

Россия может спровоцировать начало войны с НАТО

Аппатурай обращает внимание на то, что в течение последних лет блок уже оказался в ситуации "кипящей лягушки".

Де-факто речь идет о том, что российские гибридные атаки по всей Европе, США и Канаде выходят за все пределы допустимого и становятся "совершенно неприемлемыми".

НАТО не может игнорировать резкий рост количества "кинетических" инцидентов: перерезке жизненно важных подводных кабелей, диверсиях против зданий и закладках взрывных устройств в груз самолетов.

Мы точно можем насчитать десятки. До 100 точно. Но есть еще много сорванных сговоров, подчеркнул эксперт.

Конечно, ни для кого не секрет, что таким образом, российский диктатор Владимир Путин просто пытается отомстить Западу за мощную поддержку Украины.

Им не нравится то, что мы делаем, но они тоже видят в нас врага. Становится все хуже, — добавил Джеймс Аппатурай.

В НАТО понимают, что все может закончиться войной

Журналисты поинтересовались у представителя Альянса, может ли гибридная атака РФ подтолкнуть блок к радикальным действиям, то есть к применинию коллективного ответа по статье 5 и начале войны с Россией.

Как я уже говорил, одна из таких атак может прорвать этот порог. Что меня действительно беспокоит, так это то, что одна из этих атак, как я уже говорил, прорвется наружу в большом масштабе, — объяснил Аппатурай.

Несмотря на это, он не скрывает, что Россия во многих случаях предпринимает крайне опасные провокации, однако НАТО делает все возможное, чтобы избежать худшего сценария.

Поэтому мы хотим установить базовую линию сейчас, затем предотвратить эскалацию, справиться с ней, если она произойдет, но также работать над деэскалацией, — добавил эксперт.

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