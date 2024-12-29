Становится все хуже. Россия приближается к войне с НАТО

Нетрадиционная атака страны-агрессорки РФ на НАТО, к примеру, диверсия или поджог, может привести к "значительным" жертвам. После этого возникнет угроза начала реальной войны, считает представитель Альянса Джеймс Аппатурай.

Россия может спровоцировать начало войны с НАТО

Аппатурай обращает внимание на то, что в течение последних лет блок уже оказался в ситуации "кипящей лягушки".

Де-факто речь идет о том, что российские гибридные атаки по всей Европе, США и Канаде выходят за все пределы допустимого и становятся "совершенно неприемлемыми". Поделиться

НАТО не может игнорировать резкий рост количества "кинетических" инцидентов: перерезке жизненно важных подводных кабелей, диверсиях против зданий и закладках взрывных устройств в груз самолетов.

Мы точно можем насчитать десятки. До 100 точно. Но есть еще много сорванных сговоров, подчеркнул эксперт. Поделиться

Конечно, ни для кого не секрет, что таким образом, российский диктатор Владимир Путин просто пытается отомстить Западу за мощную поддержку Украины.

Им не нравится то, что мы делаем, но они тоже видят в нас врага. Становится все хуже, — добавил Джеймс Аппатурай. Поделиться

В НАТО понимают, что все может закончиться войной

Журналисты поинтересовались у представителя Альянса, может ли гибридная атака РФ подтолкнуть блок к радикальным действиям, то есть к применинию коллективного ответа по статье 5 и начале войны с Россией.

Как я уже говорил, одна из таких атак может прорвать этот порог. Что меня действительно беспокоит, так это то, что одна из этих атак, как я уже говорил, прорвется наружу в большом масштабе, — объяснил Аппатурай. Поделиться

Несмотря на это, он не скрывает, что Россия во многих случаях предпринимает крайне опасные провокации, однако НАТО делает все возможное, чтобы избежать худшего сценария.