Очень дорогая проблема. Что известно о громком конфликте в НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Очень дорогая проблема. Что известно о громком конфликте в НАТО

НАТО
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Источник:  The Sunday Times

Как удалось узнать журналистам, отдельные члены Альянса недовольны состоянием противовоздушной обороны Великобритании, ведь у нее почти нет средств защиты от баллистических ракет.

Главные тезисы

  • Средства защиты от баллистических ракет в Британии практически нет.
  • Эта проблема, которую никто не спешит решать, спровоцировала негодование среди членов НАТО.
  • Североатлантический союз рекомендует своим членам увеличить расходы на развитие систем противовоздушной обороны наземного базирования.

Британия является слабым звеном в НАТО

Как утверждают инсайдеры журналистов в оборонном секторе Британии, в блоке больше не скрывают свое возмущение тем фактом, что Лондон не вносит запланированный вклад в системы обороны для защиты Европы от ракетных атак дальнего радиуса действия.

Более того, недавно стало известно, что у страны нет наземных средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет.

Что важно понимать, во время Холодной войны Британия готовилась к обороне от ударов ракет с ядерной боеголовкой, поэтому не обращала внимание на другие системы ПВО.

Причина того, что Британия имеет очень слабую противовоздушную оборону, заключается в том, что в течение 30 лет никто не думал, что она нам нужна, – выступил с заявлением по этому поводу чиновник британского сектора обороны, говоривший на условиях анонимности.

Великобритания находится в зоне риска

Уже сейчас ни для кого не секрет, что страну могу атаковать с "любого направления", если баллистическая ракета будет выпущена с корабля, подводной лодки или самолета.

Через 15 лет баллистическая ракета сможет поразить Британию из любой точки мира. Но это очень дорогая проблема, чтобы ее решить, – заявил еще один инсайдер.

Следует обратить внимание на то, что в этом году Североатлантический союз в рамках своих рекомендаций странам-членам увеличить расходы на оборону сделает упор на развитие систем противовоздушной обороны наземного базирования (SBAD).

Что интересно, на этом фоне официальный Лондон обеспокоен тем, что чрезмерное внимание к ПВО в рамках коллективной обороны НАТО может привести к отвлечению средств от более специфических потребностей Британии.

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