Очень дорогая проблема. Что известно о громком конфликте в НАТО

Как удалось узнать журналистам, отдельные члены Альянса недовольны состоянием противовоздушной обороны Великобритании, ведь у нее почти нет средств защиты от баллистических ракет.
Главные тезисы
- Средства защиты от баллистических ракет в Британии практически нет.
- Эта проблема, которую никто не спешит решать, спровоцировала негодование среди членов НАТО.
- Североатлантический союз рекомендует своим членам увеличить расходы на развитие систем противовоздушной обороны наземного базирования.
Британия является слабым звеном в НАТО
Как утверждают инсайдеры журналистов в оборонном секторе Британии, в блоке больше не скрывают свое возмущение тем фактом, что Лондон не вносит запланированный вклад в системы обороны для защиты Европы от ракетных атак дальнего радиуса действия.
Более того, недавно стало известно, что у страны нет наземных средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет.
Что важно понимать, во время Холодной войны Британия готовилась к обороне от ударов ракет с ядерной боеголовкой, поэтому не обращала внимание на другие системы ПВО.
Великобритания находится в зоне риска
Уже сейчас ни для кого не секрет, что страну могу атаковать с "любого направления", если баллистическая ракета будет выпущена с корабля, подводной лодки или самолета.
Следует обратить внимание на то, что в этом году Североатлантический союз в рамках своих рекомендаций странам-членам увеличить расходы на оборону сделает упор на развитие систем противовоздушной обороны наземного базирования (SBAD).
Что интересно, на этом фоне официальный Лондон обеспокоен тем, что чрезмерное внимание к ПВО в рамках коллективной обороны НАТО может привести к отвлечению средств от более специфических потребностей Британии.
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