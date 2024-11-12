Що відомо про плани двох європейських стартапів розробити власний інтернет-браузер

Зазначається, що мова йде про німецьку компанію Ecosia, яка віддає увесь прибуток на відновлення лісів та французький стартап Qwant, який спеціалізується на захисті персональних даних.

Зокрема стартапи планують розробити власний інтернет-індекс.

Мова йде фактично про створення нової пошукової системи. При цьому окремі вебсайти можуть використовувати традиційний індекс, тоді як пошукові системи зазвичай використовують ключові слова і метадані.

Стартапи вже створили спільне підприємство, яке вже отримало назву European Search Perspective і розміщується у Парижі.

Аналог вебраузера європейських стартапів

Зазначається, що компанії, які вирішать користуватись новою пошуковою системою, отримають змогу зменшити власну залежність від Google та Bing і видавати результати, які краще відповідають їхнім інтересам.

Ми могли б знизити рейтинг результатів неетичних або нестійких компаній і підвищити рейтинг хороших компаній, — зазначає гендиректор Ecosia Крістіан Кролл. Поширити

У компаніях вважають, що втрата незначної частини ліцензійних доходів не стане відчутним ударом по Microsoft або Google, які сукупно володіють близько 95% світової індустрії послуг веб-пошуку за межами Китаю.

Наразі такі гіганти як ChatGPT і TikTok все більше покладаються на можливості штучного інтелекту у вдосконаленні власних пошукових алгоритмів, однак менші компанії можуть стати більш привабливими для користувачів і можуть змусити великі компанії прискорити інвестиції в регіональну модернізацію.

За рахунок чого стартапи планують скласти конкуренцію Google

Власність над European Search Perspective, або EUSP, буде розділена порівну між Ecosia і Qwant.

Ecosia надаватиме гроші та дані, а Qwant — робочу силу.

Технічна інфраструктура буде надана компанією OVHcloud, яка є співвласником Qwant.

Ecosia займає близько 1% пошукового ринку у Франції та Німеччині та налічує близько 20 млн користувачів по всьому світу, в той час, як Qwant заявляє про 6 млн користувачів.

Компанії відкриті як для залучення зовнішнього фінансування, так і для ліцензування свого індексу іншим компаніям, зокрема тим, які можуть захотіти використовувати дані для навчання систем ШІ.

Розробка індексу не є тривіальним завданням, але зробити це краще, ніж Google складно.

Ecosia і Qwant очікують, що почнуть тестувати оновлені результати пошуку у Франції на початку наступного року, а в Німеччині — до кінця 2025 року.

Серед досягнень Google в індексації — швидкість надання результатів. Кролл каже, що EUSP має на меті досягти конкурентної швидкості шляхом тестування та налаштування.