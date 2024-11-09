У Росії висунули Google вимогу щодо розблокування YouTube-каналів країни-агресорки, погрожуючи при цьому абсурдними штрафами на астрономічні суми.

Що відомо про погрози Росії штрафами у бік Google

Зазначається, що за інформацією російських ЗМІ, суд країни-агресорки забов’язав Google припинити блокування російських YouTube-каналів, погрожуючи при цьому штрафами, які будуть подвоюватись щотижня.

Під час телефонної розмови з журналістами видання кремлівський речник Дмитро Пєсков визнав, що навіть не може вимовити ці астрономічні суми, однак назвав їх вражаючими та сповненими символізму.

Він заявив, що Google нібито не має права блокувати російські YouTube-канали.

Google

Таким чином Росія заявила, що Google винен Кремлю вже понад 2 ундецильйони рублів, а це цифра із 36 нулями.

Сам невимовний штраф фактично складає 20 децимільйонів доларів, або близько 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів, що у багато разів перевищує розмір усієї світової економіки.

Так, за інформацією МВФ, світовий ВВП становить 110 трлн доларів.

Ринкова вартість материнської компанії Google, Alphabet, становить близько 2 трлн доларів.

Як реагують у Google

У квартальному звіті про прибутки, опублікованому цього тижня, компанія посилається на "поточні юридичні питання", пов'язані з її бізнесом у Росії.