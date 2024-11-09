У Росії висунули Google вимогу щодо розблокування YouTube-каналів країни-агресорки, погрожуючи при цьому абсурдними штрафами на астрономічні суми.
Головні тези:
- Російський суд вимагає від Google розблокувати YouTube-канали та погрожує абсурдними штрафами.
- Росія вимагає від компанії сплатити неймовірно велику суму, яка перевищує навіть ринкову вартість Alphabet.
- Google реагує на поточні судові справи в Росії з обережністю та вважає, що вони не вплинуть на їх прибуток.
- Цивільні судові рішення, пов'язані з блокуванням акаунтів у Росії, стають причиною складних юридичних питань для Google.
- Російський речник називає астрономічні суми штрафів для Google вражаючими та сповненими символізму.
Що відомо про погрози Росії штрафами у бік Google
Зазначається, що за інформацією російських ЗМІ, суд країни-агресорки забов’язав Google припинити блокування російських YouTube-каналів, погрожуючи при цьому штрафами, які будуть подвоюватись щотижня.
Під час телефонної розмови з журналістами видання кремлівський речник Дмитро Пєсков визнав, що навіть не може вимовити ці астрономічні суми, однак назвав їх вражаючими та сповненими символізму.
Він заявив, що Google нібито не має права блокувати російські YouTube-канали.
Таким чином Росія заявила, що Google винен Кремлю вже понад 2 ундецильйони рублів, а це цифра із 36 нулями.
Сам невимовний штраф фактично складає 20 децимільйонів доларів, або близько 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів, що у багато разів перевищує розмір усієї світової економіки.
Так, за інформацією МВФ, світовий ВВП становить 110 трлн доларів.
Ринкова вартість материнської компанії Google, Alphabet, становить близько 2 трлн доларів.
Як реагують у Google
У квартальному звіті про прибутки, опублікованому цього тижня, компанія посилається на "поточні юридичні питання", пов'язані з її бізнесом у Росії.
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