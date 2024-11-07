Google прибрав зі своїх карт військові системи та об'єкти ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Google прибрав зі своїх карт військові системи та об'єкти ЗСУ

Центр протидії дезінформації
Google прибрав зі своїх карт військові системи та об'єкти ЗСУ
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Американська компанія Google виправила ситуацію зі своїми картами. Тепер українські військові об‘єкти та системи на них не відображаються.

Головні тези:

  • Військові об'єкти та системи ЗСУ більше не відображаються на картах Google.
  • Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко сповістив про виправлення ситуації.
  • Після звернення України представники Google вирішили проблему з відображенням військових систем на картографічних сервісах.
  • Google заявила, що супутникові знімки з військовою інфраструктурою були відомі та походять із загальнодоступних джерел.
  • Компанія підтримує постійний зв'язок з українськими офіційними особами для вирішення подібних питань.

Google більше не показує на своїх карт українські військові системи та об'єкти

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ok, — повідомив Андрій Коваленко.

Що цьому передувало

3 листопада стало відомо, що Google "засвітив" на картах українські позиції. Зокрема на знімках показали розміщення військових систем наших військових.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати), — зазначив він.

Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію.

Як згодом повідомив Коваленко, представники Google зв'язалися з українською стороною для розв'язання проблеми зі знімками розміщення військових систем.

Згодом Google повідомила, що супутникові знімки з оборонною інфраструктурою були зроблені нібито понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел.

Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами, – повідомили у Google.

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