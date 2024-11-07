Google убрал со своих карт военные системы и объекты ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Google убрал со своих карт военные системы и объекты ВСУ

ЦПД
Google убрал со своих карт военные системы и объекты ВСУ
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Американская компания Google исправила ситуацию со своими картами. Теперь украинские военные объекты и системы на них не отражаются.

Главные тезисы

  • Google убрала с карт свои военные системы и объекты ВСУ после обращения Украины.
  • Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО информировал об исправлении ситуации с отображением военных систем на картах Google.
  • Спутниковые снимки с военной инфраструктурой были удалены в Google исходя из общедоступных источников.
  • Google поддерживает постоянную связь с украинскими официальными лицами для решения подобных вопросов.

Google больше не показывает на своих картах украинские военные системы и объекты

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок, — сообщил Андрей Коваленко.

Что этому предшествовало

3 ноября стало известно, что Google засветил на картах украинские позиции. В частности, на снимках показали размещение военных систем наших военных.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко.

Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых курит размещение наших военных систем (не буду уточнять), — отметил он.

Украина обратилась в офис Google, чтобы исправить ситуацию.

Как сообщил Коваленко, представители Google связались с украинской стороной для решения проблемы со снимками размещения военных систем.

Впоследствии Google сообщила, что спутниковые снимки с оборонной инфраструктурой были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.

Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников — осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами, сообщили в Google.

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