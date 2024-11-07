Google убрал со своих карт военные системы и объекты ВСУ

Американская компания Google исправила ситуацию со своими картами. Теперь украинские военные объекты и системы на них не отражаются.
Главные тезисы
- Google убрала с карт свои военные системы и объекты ВСУ после обращения Украины.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО информировал об исправлении ситуации с отображением военных систем на картах Google.
- Спутниковые снимки с военной инфраструктурой были удалены в Google исходя из общедоступных источников.
- Google поддерживает постоянную связь с украинскими официальными лицами для решения подобных вопросов.
Google больше не показывает на своих картах украинские военные системы и объекты
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Что этому предшествовало
3 ноября стало известно, что Google засветил на картах украинские позиции. В частности, на снимках показали размещение военных систем наших военных.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко.
Украина обратилась в офис Google, чтобы исправить ситуацию.
Как сообщил Коваленко, представители Google связались с украинской стороной для решения проблемы со снимками размещения военных систем.
Впоследствии Google сообщила, что спутниковые снимки с оборонной инфраструктурой были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.
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