Google убрал со своих карт военные системы и объекты ВСУ

Американская компания Google исправила ситуацию со своими картами. Теперь украинские военные объекты и системы на них не отражаются.

Google больше не показывает на своих картах украинские военные системы и объекты

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок, — сообщил Андрей Коваленко. Поделиться

Что этому предшествовало

3 ноября стало известно, что Google засветил на картах украинские позиции. В частности, на снимках показали размещение военных систем наших военных.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко.

Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых курит размещение наших военных систем (не буду уточнять), — отметил он. Поделиться

Украина обратилась в офис Google, чтобы исправить ситуацию.

Как сообщил Коваленко, представители Google связались с украинской стороной для решения проблемы со снимками размещения военных систем.

Впоследствии Google сообщила, что спутниковые снимки с оборонной инфраструктурой были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.