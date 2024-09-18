В оккупированном Россией Крыму — проблемы с навигацией Google Maps. Что случилось

Крымскотатарский ресурсный центр сообщает о сбоях в навигации Google Maps на территории временно оккупированного Крыма. Жители полуострова жалуются на некорректную работу и генерирование неправильных маршрутов.

В Крыму проблемы с навигацией Google Maps

Сервис неправильно работает, пользователи жалуются на сбои и некорректные маршруты.

Больше всего от этого страдают люди, вынужденные ежедневно ездить, и туристы.

Что стало причиной сбоев — неизвестно. Есть версия, что технические проблемы связаны с перебоями в работе инфраструктуры связи или техническими ограничениями.

В Крыму не в первый раз сталкиваются с техническими сложностями при использовании глобальных сервисов.

В Крымскотатарском ресурсном центре не исключают, что доступ к сервису может быть специально ограничен оккупационными властями.

В условиях оккупации Крыма многие глобальные сервисы сталкиваются с техническими сложностями или умышленными ограничениями доступа, что только ухудшает качество жизни местных жителей. На фоне общей изоляции Крыма от мировых технологий эти проблемы могут только усугубляться. Поделиться

Сбои в работе интернета и мобильной связи в Крыму

На полуострове часто возникают проблемы не только с глобальными сервисами, но и мобильной связью, интернетом.

Есть вероятность, что оккупационные власти специально отключают жителей от сети.