В оккупированном Россией Крыму — проблемы с навигацией Google Maps. Что случилось
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Россией Крыму — проблемы с навигацией Google Maps. Что случилось

Google Maps
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Источник:  online.ua

Крымскотатарский ресурсный центр сообщает о сбоях в навигации Google Maps на территории временно оккупированного Крыма. Жители полуострова жалуются на некорректную работу и генерирование неправильных маршрутов.

Главные тезисы

  • Жители оккупированного Крыма жалуются на некорректную работу сервиса и  неправильные маршруты в Google Maps.
  • Технические проблемы могут быть связаны с перебоями в работе инфраструктуры связи или техническими ограничениями.
  • Глобальные сервисы не в первый раз сталкиваются с техническими сложностями в оккупированном Крыму. Это может происходить из-за ограничений оккупационных властей.

В Крыму проблемы с навигацией Google Maps

Сервис неправильно работает, пользователи жалуются на сбои и некорректные маршруты.

Больше всего от этого страдают люди, вынужденные ежедневно ездить, и туристы.

Что стало причиной сбоев — неизвестно. Есть версия, что технические проблемы связаны с перебоями в работе инфраструктуры связи или техническими ограничениями.

В Крыму не в первый раз сталкиваются с техническими сложностями при использовании глобальных сервисов.

В Крымскотатарском ресурсном центре не исключают, что доступ к сервису может быть специально ограничен оккупационными властями.

В условиях оккупации Крыма многие глобальные сервисы сталкиваются с техническими сложностями или умышленными ограничениями доступа, что только ухудшает качество жизни местных жителей. На фоне общей изоляции Крыма от мировых технологий эти проблемы могут только усугубляться.

Сбои в работе интернета и мобильной связи в Крыму

На полуострове часто возникают проблемы не только с глобальными сервисами, но и мобильной связью, интернетом.

Есть вероятность, что оккупационные власти специально отключают жителей от сети.

В ночь с 9 на 10 сентября исчез мобильный интернет, а жителей предупредили, что в ближайшее время будет много сбоев. Оккупационные власти отчитались о якобы обновлении инфраструктуры.

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