В оккупированном Россией Крыму — проблемы с навигацией Google Maps. Что случилось

Крымскотатарский ресурсный центр сообщает о сбоях в навигации Google Maps на территории временно оккупированного Крыма. Жители полуострова жалуются на некорректную работу и генерирование неправильных маршрутов.
Главные тезисы
- Жители оккупированного Крыма жалуются на некорректную работу сервиса и неправильные маршруты в Google Maps.
- Технические проблемы могут быть связаны с перебоями в работе инфраструктуры связи или техническими ограничениями.
- Глобальные сервисы не в первый раз сталкиваются с техническими сложностями в оккупированном Крыму. Это может происходить из-за ограничений оккупационных властей.
В Крыму проблемы с навигацией Google Maps
Сервис неправильно работает, пользователи жалуются на сбои и некорректные маршруты.
Больше всего от этого страдают люди, вынужденные ежедневно ездить, и туристы.
Что стало причиной сбоев — неизвестно. Есть версия, что технические проблемы связаны с перебоями в работе инфраструктуры связи или техническими ограничениями.
В Крыму не в первый раз сталкиваются с техническими сложностями при использовании глобальных сервисов.
В Крымскотатарском ресурсном центре не исключают, что доступ к сервису может быть специально ограничен оккупационными властями.
Сбои в работе интернета и мобильной связи в Крыму
На полуострове часто возникают проблемы не только с глобальными сервисами, но и мобильной связью, интернетом.
Есть вероятность, что оккупационные власти специально отключают жителей от сети.
В ночь с 9 на 10 сентября исчез мобильный интернет, а жителей предупредили, что в ближайшее время будет много сбоев. Оккупационные власти отчитались о якобы обновлении инфраструктуры.
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