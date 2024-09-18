В окупованому Росією Криму проблеми з навігацією Google Maps. Що трапилося

Кримськотатарський ресурсний центр повідомляє про збої у навігації Google Maps на території тимчасово окупованого Криму. Мешканці півострова жаліються на некоректну роботу та прокладання неправильних маршрутів.

У Криму проблеми з навігацією Google Maps

Сервіс неправильно працює, користувачі жаліються на збої та некоректні маршрути.

Найбільше від цього страждають люди, які вимушені щодня їздити, та туристи.

Що стало причиною збоїв — невідомо. Є версія, що технічні проблеми пов’язані з перебоями у роботі інфраструктури зв’язку чи технічними обмеженнями.

У Криму не вперше стикаються з технічними складнощами при використанні глобальних сервісів.

У Кримськотатарському ресурсному центрі не виключають, що доступ до сервісу може бути спеціально обмежений окупаційною владою.

В умовах окупації Криму багато глобальних сервісів стикаються з технічними складнощами або навмисними обмеженнями доступу, що тільки погіршує якість життя місцевих мешканців. На тлі загальної ізоляції Криму від світових технологій ці проблеми можуть лише поглиблюватись. Поширити

Збої в роботі інтернету та мобільного зв’язку у Криму

На півострові часто виникають проблеми не лише з глобальними сервісами, а й з мобільним зв’язком та інтернетом.

Є ймовірність, що окупаційна влада спеціально відключає мешканців від мережі.