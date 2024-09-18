В окупованому Росією Криму проблеми з навігацією Google Maps. Що трапилося

Кримськотатарський ресурсний центр повідомляє про збої у навігації Google Maps на території тимчасово окупованого Криму. Мешканці півострова жаліються на некоректну роботу та прокладання неправильних маршрутів.
Головні тези:
- Мешканці окупованого Криму скаржаться на некоректну роботу та прокладання неправильних маршрутів у Google Maps.
- Технічні проблеми можуть бути пов’язані з перебоями у роботі інфраструктури зв’язку чи технічними обмеженнями.
- Глобальні сервіси не вперше стикаються з технічними складнощами в окупованому Криму. Це може відбуватись через обмеження окупаційної влади.
У Криму проблеми з навігацією Google Maps
Сервіс неправильно працює, користувачі жаліються на збої та некоректні маршрути.
Найбільше від цього страждають люди, які вимушені щодня їздити, та туристи.
Що стало причиною збоїв — невідомо. Є версія, що технічні проблеми пов’язані з перебоями у роботі інфраструктури зв’язку чи технічними обмеженнями.
У Криму не вперше стикаються з технічними складнощами при використанні глобальних сервісів.
У Кримськотатарському ресурсному центрі не виключають, що доступ до сервісу може бути спеціально обмежений окупаційною владою.
Збої в роботі інтернету та мобільного зв’язку у Криму
На півострові часто виникають проблеми не лише з глобальними сервісами, а й з мобільним зв’язком та інтернетом.
Є ймовірність, що окупаційна влада спеціально відключає мешканців від мережі.
У ніч з 9 на 10 вересня зник мобільний інтернет, а мешканців попередили, що найближчим часом буде багато збоїв. Окупаційна влада відзвітувала про нібито оновлення інфраструктури.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-