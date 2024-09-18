В окупованому Росією Криму проблеми з навігацією Google Maps. Що трапилося
Категорія
Україна
Дата публікації

В окупованому Росією Криму проблеми з навігацією Google Maps. Що трапилося

Google Maps
Джерело:  online.ua

Кримськотатарський ресурсний центр повідомляє про збої у навігації Google Maps на території тимчасово окупованого Криму. Мешканці півострова жаліються на некоректну роботу та прокладання неправильних маршрутів.

Головні тези:

  • Мешканці окупованого Криму скаржаться на некоректну роботу та прокладання неправильних маршрутів у Google Maps.
  • Технічні проблеми можуть бути пов’язані з перебоями у роботі інфраструктури зв’язку чи технічними обмеженнями.
  • Глобальні сервіси не вперше стикаються з технічними складнощами в окупованому Криму. Це може відбуватись через обмеження окупаційної влади.

У Криму проблеми з навігацією Google Maps

Сервіс неправильно працює, користувачі жаліються на збої та некоректні маршрути. 

Найбільше від цього страждають люди, які вимушені щодня їздити, та туристи. 

Що стало причиною збоїв — невідомо. Є версія, що технічні проблеми пов’язані з перебоями у роботі інфраструктури зв’язку чи технічними обмеженнями.

У Криму не вперше стикаються з технічними складнощами при використанні глобальних сервісів. 

У Кримськотатарському ресурсному центрі не виключають, що доступ до сервісу може бути спеціально обмежений окупаційною владою.

В умовах окупації Криму багато глобальних сервісів стикаються з технічними складнощами або навмисними обмеженнями доступу, що тільки погіршує якість життя місцевих мешканців. На тлі загальної ізоляції Криму від світових технологій ці проблеми можуть лише поглиблюватись.

Збої в роботі інтернету та мобільного зв’язку у Криму

На півострові часто виникають проблеми не лише з глобальними сервісами, а й з мобільним зв’язком та інтернетом. 

Є ймовірність, що окупаційна влада спеціально відключає мешканців від мережі.

У ніч з 9 на 10 вересня зник мобільний інтернет, а мешканців попередили, що найближчим часом буде багато збоїв. Окупаційна влада відзвітувала про нібито оновлення інфраструктури.

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