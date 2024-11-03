Google показал на картах размещения военных систем ВСУ — что происходит

Google "засветил" на картах украинские позиции. В частности, на снимках показали размещение военных систем наших военных.

Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко.

Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых курит размещение наших военных систем (не буду уточнять), — отметил он. Поделиться

Украина обратилась в офис Google, чтобы исправить ситуацию.

Как сообщил Коваленко, представители Google связались с украинской стороной для решения проблемы со снимками размещения военных систем.

Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах

Как отмечается, это решение является значительным усилением мер Meta против российских государственных СМИ.

Раньше ограничения касались только блокировки рекламы и снижения охвата постов. Теперь RT, Россия сегодня и другие связанные с ними организации будут полностью запрещены на всех платформах Meta, включая Instagram, WhatsApp и Threads.

Запрет был введен после того, как США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег и попытке повлиять на выборы 2024 года.