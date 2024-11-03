Google показал на картах размещения военных систем ВСУ — что происходит

Google "засветил" на картах украинские позиции. В частности, на снимках показали размещение военных систем наших военных.
Главные тезисы
- Google отразил размещение украинских военных систем на своих картах, что вызвало негодование Украины и привело к просьбе о коррекции информации.
- Meta приняла решение заблокировать российские пропагандистские СМИ на своих платформах, включая RT, после обвинений во вмешательстве в выборы.
- Запрет на публикацию RT и других организаций на платформах Meta — значительное усиление мер против российских государственных СМИ.
- США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег и попытке влиять на выборы 2024 года, что привело к призыву других стран считать RT инструментом российских разведывательных операций.
Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко.
Украина обратилась в офис Google, чтобы исправить ситуацию.
Как сообщил Коваленко, представители Google связались с украинской стороной для решения проблемы со снимками размещения военных систем.
Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах
Как отмечается, это решение является значительным усилением мер Meta против российских государственных СМИ.
Раньше ограничения касались только блокировки рекламы и снижения охвата постов. Теперь RT, Россия сегодня и другие связанные с ними организации будут полностью запрещены на всех платформах Meta, включая Instagram, WhatsApp и Threads.
Запрет был введен после того, как США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег и попытке повлиять на выборы 2024 года.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал другие страны считать RT инструментом российских разведывательных операций. RT ответил на обвинения, назвав их попыткой воспрепятствовать их журналистской деятельности.
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