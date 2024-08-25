РФ конфисковала у Google более 100 млн долл для распространения пропаганды в Украине

Российские власти конфисковали у Google более 100 миллионов долларов, предназначенных для финансирования пропаганды войны против Украины.
Главные тезисы
- Российские власти конфисковали у Google более 100 миллионов долларов для финансирования пропаганды войны против Украины.
- Google обвиняет российские суды в применении несправедливых санкций и штрафов в ответ на соблюдение международных санкций.
- Россия готовит новые пропагандистские операции в странах Европы, направленные против украинских беженцев, с целью предотвратить их возвращение.
- Российские пособники, включая журналистов с оккупированных территорий, привлекаются для поддержки пропаганды геноцидной войны против Украины.
- Российские государственные учреждения активно работают с украинскими гражданами в странах Европы, стремясь лишить их идентичности и предотвратить их возвращение на родину.
Кремль конфисковал у Google средства для пропагандистских каналов РФ
Как отмечает издание, в 2022 году судебные приставы изъяли эти средства со счетов Google в России, что привело к банкротству местного подразделения компании.
Отобранные деньги были переданы российским телеканалам, таким как RT и Царьград, для поддержки кремлевской пропаганды.
Google утверждает, что фактический размер долга был значительно меньше изъятой суммы. В ответ компания подала судебные иски против RT, Царьград ТВ и NFPT в США и Великобритании, пытаясь заблокировать возможность этих медиа претендовать на ее активы в других странах.
Пока известно, что Google обвиняет российские суды в умышленном применении несправедливых санкций и штрафов с целью наказания компании за соблюдение международных санкций.
В ГУР предупреждают о новой антиукраинской кампании России в Европе
Новые пропагандистские операции, которые Россия готовит к проведению в странах Европы, направлены против украинских беженцев. Цель — убедить людей, покинувших страну из-за войны, не возвращаться.
Об этом Скибицкий говорил во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна" "Справедливость как один из главных инструментов развития государства".
Он рассказал, что Россия уже проводит соответствующие мероприятия, например, на территории Италии, где использует своих пособников — так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.
Также представитель ГУР МО Украины подчеркнул, что россияне очень активно работают с нашими гражданами, выехавшими в страны Европы из-за начавшейся Россией войны.
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