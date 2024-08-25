РФ конфіскувала у Google понад 100 млн дол для поширення пропаганди в Україні

Російська влада конфіскувала у Google понад 100 мільйонів доларів, призначених для фінансування пропаганди війни проти України.

Кремль конфіскував у Google кошти для пропагандистських каналів РФ

Як зазначає видання, у 2022 році судові пристави вилучили ці кошти з рахунків Google у Росії, що призвело до банкрутства місцевого підрозділу компанії.

Відібрані гроші були передані російським телеканалам, таким як RT і "Царьград", для підтримки кремлівської пропаганди.

Google стверджує, що фактичний розмір боргу був значно меншим за вилучену суму. У відповідь компанія подала судові позови проти RT, "Царьград ТВ" і NFPT у США та Великобританії, намагаючись заблокувати можливість цих медіа претендувати на її активи в інших країнах.

Російські суди постановили, що Google повинна виплатити "Царьграду" 32,8 млрд рублів (приблизно 273 млн фунтів стерлінгів), але ця сума може зрости через щоденні штрафи. Поширити

Наразі відомо, що Google звинувачує російські суди в навмисному застосуванні несправедливих санкцій і штрафів з метою покарання компанії за дотримання міжнародних санкцій.

У ГУР попереджають про нову антиукраїнську кампанію Росії в Європі

Нові пропагандистські операції, які Росія готує для проведення у країнах Європи, спрямовані проти українських біженців. Мета ― переконати людей, які покинули країну через війну, не повертатися.

Про це Скібіцький казав під час дискусії в межах проєкту «Нова країна» «Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави».

Він розповів, що Росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників ― так званих журналістів з української окупованої території, аби виправдати геноцидну війну проти України.

Також представник ГУР МО України наголосив, що росіяни дуже активно працюють із нашими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату Росією війну.