Google показав на картах розміщення військових систем ЗСУ — що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Google показав на картах розміщення військових систем ЗСУ — що відбувається

Центр протидії дезінформації
Google показав на картах розміщення військових систем ЗСУ — що відбувається

Google "засвітив" на картах українські позиції. Зокрема на знімках показали розміщення військових систем наших військових.

Головні тези:

  • Google відобразив розміщення українських військових систем на своїх картах, що викликало обурення та реакцію України.
  • Україна звернулася до офісу Google з проханням виправити ситуацію щодо публікації військових об'єктів на карті.
  • Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах через звинувачення у втручанні у виборчий процес.
  • RT та інші пов'язані з ними медіаорганізації тепер будуть повністю заборонені на платформах Meta, включаючи Instagram і WhatsApp.

Google на картах "засвітив" розміщення українських військових систем

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати), — зазначив він.

Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію.

Як згодом повідомив Коваленко, представники Google зв'язалися з українською стороною для розв'язання проблеми зі знімками розміщення військових систем.

Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах

Як зазначається, це рішення є значним посиленням заходів Meta проти російських державних ЗМІ.

Раніше обмеження стосувалися лише блокування реклами та зниження охоплення постів. Тепер RT, "Россия сегодня" та інші пов'язані з ними організації будуть повністю заборонені на всіх платформах Meta, включаючи Instagram, WhatsApp і Threads.

Заборона була введена після того, як США звинуватили двох співробітників RT у відмиванні грошей та спробі вплинути на вибори 2024 року.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав інші країни вважати RT інструментом російських розвідувальних операцій. RT відповів на звинувачення, назвавши їх спробою перешкодити їхній журналістській діяльності.

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