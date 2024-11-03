Google показав на картах розміщення військових систем ЗСУ — що відбувається

Google "засвітив" на картах українські позиції. Зокрема на знімках показали розміщення військових систем наших військових.

Google на картах "засвітив" розміщення українських військових систем

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати), — зазначив він. Поширити

Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію.

Як згодом повідомив Коваленко, представники Google зв'язалися з українською стороною для розв'язання проблеми зі знімками розміщення військових систем.

Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах

Як зазначається, це рішення є значним посиленням заходів Meta проти російських державних ЗМІ.

Раніше обмеження стосувалися лише блокування реклами та зниження охоплення постів. Тепер RT, "Россия сегодня" та інші пов'язані з ними організації будуть повністю заборонені на всіх платформах Meta, включаючи Instagram, WhatsApp і Threads.

Заборона була введена після того, як США звинуватили двох співробітників RT у відмиванні грошей та спробі вплинути на вибори 2024 року.