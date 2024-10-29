Корпоративный вице-президент и заместитель юрисконсульта Microsoft Римма Алайли обнародовала открытое письмо с обвинениями о намерениях корпорации Google якобы дискредитировать облачные сервисы компании на рынке ЕС.
Главные тезисы
- Google обвиняют в создании лоббистской организации для дискредитации облачного бизнеса Microsoft в Европейском Союзе.
- Представители Google якобы предлагали взятки и скидки на сумму в 500 миллионов долларов руководству одной из облачных организаций, что привело к скандалу.
- Microsoft считает, что антиконкурентные действия Google направлены на отвлечение от антимонопольных расследований и наращивание популярности своих облачных сервисов.
- Google отвечает, обвиняя Microsoft в антиконкурентной практике в области облачного бизнеса, ограничивающей выбор и негативно сказывающейся на кибербезопасности и инновациях.
- Противостояние между Microsoft и Google вызвало бурный рост антимонопольных расследований, оставляя вопросы без ответов и вызывая волнение в индустрии.
Что известно о войне техгигантов Microsoft и Google
В частности, Римма Алайли утверждает, что Google уже создала собственную организацию с целью лоббирования и стремления изменить социальное мнение и дискредитировать облачный бизнес Microsoft в Европейском Союзе и Великобритании.
По ее словам, Google якобы прибегла к этому после неудачной попытки настроить Поставщика услуг облачной инфраструктуры в Европе (CISPE) против Microsoft.
Алайли заявляет, что представители Google пытались подкупить руководство CISPE наличными и скидками на 500 миллионов долларов.
Однако после того, как в CISPE было отказано Google, корпорация решила создать собственную лоббистскую структуру с привлечением меньших поставщиков облачных услуг в ЕС.
Одна из организаций, получившая такое предложение, отказалась от него и сообщила Microsoft о всей ситуации.
Она отметила, что действия Google связаны с тем, что никогда за всю историю собственного существования Google корпорация не сталкивалась с конкуренцией в сфере услуг поисковых функций цифровой рекламы и магазинов мобильных приложений.
В общей сложности против техгиганта идет по меньшей мере 24 антимонопольных расследования. По мнению Алайли, попытки дискредитировать Microsoft преследуют две основные цели — отвлечь внимание от антимонопольных расследований и склонить регуляторов в пользу облачных сервисов компании.
Как отреагировали в Google
Google также не скрывает недовольство практиками Microsoft в сфере облачного бизнеса.
Представительница компании Лора Вилер в заявлении, отправленной по электронной почте The Verge, сказала, что антиконкурентная практика компании создает негативные последствия.
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