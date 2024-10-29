Microsoft обвинила Google в попытке дискредитации на европейском рынке
Категория
Технологии
Дата публикации

Microsoft обвинила Google в попытке дискредитации на европейском рынке

Microsoft
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Источник:  Блог Microsoft

Корпоративный вице-президент и заместитель юрисконсульта Microsoft Римма Алайли обнародовала открытое письмо с обвинениями о намерениях корпорации Google якобы дискредитировать облачные сервисы компании на рынке ЕС.

Главные тезисы

  • Google обвиняют в создании лоббистской организации для дискредитации облачного бизнеса Microsoft в Европейском Союзе.
  • Представители Google якобы предлагали взятки и скидки на сумму в 500 миллионов долларов руководству одной из облачных организаций, что привело к скандалу.
  • Microsoft считает, что антиконкурентные действия Google направлены на отвлечение от антимонопольных расследований и наращивание популярности своих облачных сервисов.
  • Google отвечает, обвиняя Microsoft в антиконкурентной практике в области облачного бизнеса, ограничивающей выбор и негативно сказывающейся на кибербезопасности и инновациях.
  • Противостояние между Microsoft и Google вызвало бурный рост антимонопольных расследований, оставляя вопросы без ответов и вызывая волнение в индустрии.

Что известно о войне техгигантов Microsoft и Google

В частности, Римма Алайли утверждает, что Google уже создала собственную организацию с целью лоббирования и стремления изменить социальное мнение и дискредитировать облачный бизнес Microsoft в Европейском Союзе и Великобритании.

Она призвана дискредитировать Microsoft перед антимонопольными органами и политиками, а также ввести в заблуждение общественность. Google приложила немало усилий, чтобы завуалировать свое участие, финансирование и контроль, в частности, привлекая несколько европейских облачных провайдеров, чтобы они стали публичным лицом новой организации. Когда группа заработает, Google, как мы понимаем, скорее всего будет представлять себя как члена группы, находящейся на заднем сиденье, а не как ее лидера. Остается выяснить, что Google предложила меньшим компаниям, чтобы присоединиться к группе, будь то в денежном эквиваленте или в виде скидок, — заявляет вице-президент Microsoft.

Microsoft обвиняет Google в попытках дискредитации
Microsoft

По ее словам, Google якобы прибегла к этому после неудачной попытки настроить Поставщика услуг облачной инфраструктуры в Европе (CISPE) против Microsoft.

Алайли заявляет, что представители Google пытались подкупить руководство CISPE наличными и скидками на 500 миллионов долларов.

Однако после того, как в CISPE было отказано Google, корпорация решила создать собственную лоббистскую структуру с привлечением меньших поставщиков облачных услуг в ЕС.

Одна из организаций, получившая такое предложение, отказалась от него и сообщила Microsoft о всей ситуации.

Одна из компаний, к которой они обратились, но в итоге отказавшаяся, рассказала нам, что организация будет руководствоваться и в значительной степени финансироваться Google с целью атаки на бизнес Microsoft в области облачных вычислений в Европейском Союзе и Соединенном Королевстве, — заявляет Алайли.

Она отметила, что действия Google связаны с тем, что никогда за всю историю собственного существования Google корпорация не сталкивалась с конкуренцией в сфере услуг поисковых функций цифровой рекламы и магазинов мобильных приложений.

В общей сложности против техгиганта идет по меньшей мере 24 антимонопольных расследования. По мнению Алайли, попытки дискредитировать Microsoft преследуют две основные цели — отвлечь внимание от антимонопольных расследований и склонить регуляторов в пользу облачных сервисов компании.

Как отреагировали в Google

Google также не скрывает недовольство практиками Microsoft в сфере облачного бизнеса.

Представительница компании Лора Вилер в заявлении, отправленной по электронной почте The Verge, сказала, что антиконкурентная практика компании создает негативные последствия.

Мы публично заявляли о нашей озабоченности облачным лицензированием Microsoft. Мы и многие другие считаем, что антиконкурентные практики Microsoft ограничивают клиентов и создают негативные последствия, влияющие на кибербезопасность, инновации и выбор. Вы можете прочитать больше в наших многочисленных публикациях вблоге на эту тему, — заявила Вилер.

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