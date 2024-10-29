Корпоративний віцепрезидент і заступник юрисконсульта Microsoft Ріма Алайлі оприлюднила відкритого листа із звинуваченнями щодо намірів корпорації Google нібито дискредитувати хмарні сервіси компанії на ринку ЄС.
Головні тези:
- Microsoft звинувачує Google у спробах дискредитувати та підірвати їхню діяльність у галузі хмарних сервісів на європейському ринку.
- Google здійснює спроби лобіювання та залучення менших підприємств для атаки на бізнес Microsoft у сфері хмарних обчислень в ЄС та Великій Британії.
- Конфлікт між техгігантами Microsoft і Google з використанням антиконкурентних практик може мати негативні наслідки для клієнтів і впливати на кібербезпеку і інновації.
- Microsoft переконані, що спроби дискредитації є частиною стратегії Google для відволікання уваги від антимонопольних розслідувань та підтримки своїх хмарних сервісів.
- Google також викладає свою позицію стосовно антиконкурентних практик Microsoft у галузі хмарного бізнесу та вважає, що це створює негативні наслідки для індустрії та клієнтів.
Що відомо про війну техгігантів Microsoft та Google
Зокрема, Ріма Алайлі стверджує, що Google вже створила власну організацію із метою лобіювання та прагненням змінити соціальну думку та дискредитувати хмарний бізнес Microsoft в Європейському Союзі та у Великій Британії.
За її словами, Google нібито вдалась до цього після невдалої спроби налаштувати Постачальника послуг хмарної інфраструктури в Європі (CISPE) проти Microsoft.
Алайлі заявляє, що представники Google намагались підкупити керівництво CISPE готівкою та знижками на 500 мільйонів доларів.
Однак після того, як у CISPE відмовили Google, корпорація вирішила створити власну лобістську структуру із залученням менших постачальників хмарних послуг у ЄС.
Одна з організацій, яка отримала таку пропозицію, відмовилася від неї та натомість повідомила Microsoft про всю ситуацію.
Вона зазначила, що дії Google пов’язані з тим, що ніколи за всю історію власного існування Google, корпорація не стикалась із конкуренцію у сфері послуг пошукових функцій цифрової реклами та магазинів мобільних додатків.
Загалом проти техгіганта йде щонайменше 24 антимонопольних розслідування. На думку Алайлі, спроби дискредитувати Microsoft мають дві основні цілі — відвернути увагу від антимонопольних розслідувань та схилити регуляторів на користь власних хмарних сервісів компанії.
Як відреагували у Google
Google також не приховує своє незадоволення практиками Microsoft у сфері хмарного бізнесу.
Представниця компанії Лора Вілер у заяві, надісланій електронною поштою The Verge, сказала, що антиконкурентна практика компанії створює негативні наслідки.
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