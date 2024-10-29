Що відомо про війну техгігантів Microsoft та Google

Зокрема, Ріма Алайлі стверджує, що Google вже створила власну організацію із метою лобіювання та прагненням змінити соціальну думку та дискредитувати хмарний бізнес Microsoft в Європейському Союзі та у Великій Британії.

Вона покликана дискредитувати Microsoft перед антимонопольними органами та політиками, а також ввести в оману громадськість. Google доклала чимало зусиль, щоб завуалювати свою участь, фінансування та контроль, зокрема, залучивши кілька європейських хмарних провайдерів, щоб вони стали публічним обличчям нової організації. Коли група запрацює, Google, як ми розуміємо, скоріш за все, буде представляти себе як члена групи, що знаходиться на задньому сидінні, а не як її лідера. Залишається з’ясувати, що Google запропонувала меншим компаніям, щоб приєднатися до групи, чи то в грошовому еквіваленті, чи то у вигляді знижок, — заявляє віцепрезидент Microsoft. Поширити

Microsoft

За її словами, Google нібито вдалась до цього після невдалої спроби налаштувати Постачальника послуг хмарної інфраструктури в Європі (CISPE) проти Microsoft.

Алайлі заявляє, що представники Google намагались підкупити керівництво CISPE готівкою та знижками на 500 мільйонів доларів.

Однак після того, як у CISPE відмовили Google, корпорація вирішила створити власну лобістську структуру із залученням менших постачальників хмарних послуг у ЄС.

Одна з організацій, яка отримала таку пропозицію, відмовилася від неї та натомість повідомила Microsoft про всю ситуацію.

Одна з компаній, до якої вони звернулися, але яка в підсумку відмовилася, розповіла нам, що організація буде керуватися і значною мірою фінансуватися Google з метою атаки на бізнес Microsoft у сфері хмарних обчислень в Європейському Союзі та Сполученому Королівстві, — заявляє Алайлі. Поширити

Вона зазначила, що дії Google пов’язані з тим, що ніколи за всю історію власного існування Google, корпорація не стикалась із конкуренцію у сфері послуг пошукових функцій цифрової реклами та магазинів мобільних додатків.

Загалом проти техгіганта йде щонайменше 24 антимонопольних розслідування. На думку Алайлі, спроби дискредитувати Microsoft мають дві основні цілі — відвернути увагу від антимонопольних розслідувань та схилити регуляторів на користь власних хмарних сервісів компанії.

Як відреагували у Google

Google також не приховує своє незадоволення практиками Microsoft у сфері хмарного бізнесу.

Представниця компанії Лора Вілер у заяві, надісланій електронною поштою The Verge, сказала, що антиконкурентна практика компанії створює негативні наслідки.