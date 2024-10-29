Microsoft звинуватила Google у спробі дискредитації на європейському ринку
Категорія
Технології
Дата публікації

Microsoft звинуватила Google у спробі дискредитації на європейському ринку

Microsoft
Джерело:  Блог Microsoft

Корпоративний віцепрезидент і заступник юрисконсульта Microsoft Ріма Алайлі оприлюднила відкритого листа із звинуваченнями щодо намірів корпорації Google нібито дискредитувати хмарні сервіси компанії на ринку ЄС. 

Головні тези:

  • Microsoft звинувачує Google у спробах дискредитувати та підірвати їхню діяльність у галузі хмарних сервісів на європейському ринку.
  • Google здійснює спроби лобіювання та залучення менших підприємств для атаки на бізнес Microsoft у сфері хмарних обчислень в ЄС та Великій Британії.
  • Конфлікт між техгігантами Microsoft і Google з використанням антиконкурентних практик може мати негативні наслідки для клієнтів і впливати на кібербезпеку і інновації.
  • Microsoft переконані, що спроби дискредитації є частиною стратегії Google для відволікання уваги від антимонопольних розслідувань та підтримки своїх хмарних сервісів.
  • Google також викладає свою позицію стосовно антиконкурентних практик Microsoft у галузі хмарного бізнесу та вважає, що це створює негативні наслідки для індустрії та клієнтів.

Що відомо про війну техгігантів Microsoft та Google

Зокрема, Ріма Алайлі стверджує, що Google вже створила власну організацію із метою лобіювання та прагненням змінити соціальну думку та дискредитувати хмарний бізнес Microsoft в Європейському Союзі та у Великій Британії.

Вона покликана дискредитувати Microsoft перед антимонопольними органами та політиками, а також ввести в оману громадськість. Google доклала чимало зусиль, щоб завуалювати свою участь, фінансування та контроль, зокрема, залучивши кілька європейських хмарних провайдерів, щоб вони стали публічним обличчям нової організації. Коли група запрацює, Google, як ми розуміємо, скоріш за все, буде представляти себе як члена групи, що знаходиться на задньому сидінні, а не як її лідера. Залишається з’ясувати, що Google запропонувала меншим компаніям, щоб приєднатися до групи, чи то в грошовому еквіваленті, чи то у вигляді знижок, — заявляє віцепрезидент Microsoft.

Microsoft звинувачує Google у спробах дискредитації
Microsoft

За її словами, Google нібито вдалась до цього після невдалої спроби налаштувати Постачальника послуг хмарної інфраструктури в Європі (CISPE) проти Microsoft.

Алайлі заявляє, що представники Google намагались підкупити керівництво CISPE готівкою та знижками на 500 мільйонів доларів.

Однак після того, як у CISPE відмовили Google, корпорація вирішила створити власну лобістську структуру із залученням менших постачальників хмарних послуг у ЄС.

Одна з організацій, яка отримала таку пропозицію, відмовилася від неї та натомість повідомила Microsoft про всю ситуацію.

Одна з компаній, до якої вони звернулися, але яка в підсумку відмовилася, розповіла нам, що організація буде керуватися і значною мірою фінансуватися Google з метою атаки на бізнес Microsoft у сфері хмарних обчислень в Європейському Союзі та Сполученому Королівстві, — заявляє Алайлі.

Вона зазначила, що дії Google пов’язані з тим, що ніколи за всю історію власного існування Google, корпорація не стикалась із конкуренцію у сфері послуг пошукових функцій цифрової реклами та магазинів мобільних додатків.

Загалом проти техгіганта йде щонайменше 24 антимонопольних розслідування. На думку Алайлі, спроби дискредитувати Microsoft мають дві основні цілі — відвернути увагу від антимонопольних розслідувань та схилити регуляторів на користь власних хмарних сервісів компанії.

Як відреагували у Google

Google також не приховує своє незадоволення практиками Microsoft у сфері хмарного бізнесу.

Представниця компанії Лора Вілер у заяві, надісланій електронною поштою The Verge, сказала, що антиконкурентна практика компанії створює негативні наслідки.

Ми публічно заявляли про нашу стурбованість хмарним ліцензуванням Microsoft. Ми та багато інших вважаємо, що антиконкурентні практики Microsoft обмежують клієнтів і створюють негативні наслідки, які впливають на кібербезпеку, інновації та вибір. Ви можете прочитати більше в наших численних публікаціях у блозі на цю тему, — заявила Вілер.

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