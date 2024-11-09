В России захотели оштрафовать Google на абсурдную сумму
Категория
Технологии
Дата публикации

В России захотели оштрафовать Google на абсурдную сумму

Google
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Источник:  CNN

В России выдвинули Google требование разблокировать YouTube-каналы страны-агрессора, угрожая при этом абсурдными штрафами на астрономические суммы.

Главные тезисы

  • Российский суд потребовал разблокировать YouTube-каналы и угрожает Google астрономическими штрафами.
  • Россия намерена оштрафовать Google на 2 ундецильона рублей, что превышает рыночную стоимость компании и мировой ВВП.
  • Судебные разбирательства в России вызывают у Google осторожность, но компания не считает, что штрафы не повлияют на их прибыль.
  • Российский представитель назвал штрафы для Google впечатляющими и сложными, отметив проблемы судебных дел и блокировок аккаунтов.
  • Россия требует от Google разблокировать YouTube-каналы с угрозой удвоения штрафов еженедельно, вызывая напряженность в отношениях.

Что известно об угрозах России штрафами в сторону Google

Отмечается, что по информации российских СМИ, суд страны-агрессора обязал Google прекратить блокировку российских YouTube-каналов, угрожая при этом штрафами, которые будут удваиваться еженедельно.

Во время телефонного разговора с журналистами издания кремлевский представитель Дмитрий Песков признал, что даже не может произнести эти астрономические суммы, однако назвал их впечатляющими и полными символизма.

Он заявил, что Google вроде бы не имеет права блокировать российские YouTube-каналы.

Россия выдвинула Google абсурдный штраф
Google

Таким образом Россия заявила, что Google должен Кремлю уже более 2 ундецильона рублей, а это цифра с 36 нулями.

Сам неописуемый штраф фактически составляет 20 децимиллионов долларов, или около 20 миллиардов триллионов триллионов долларов, что во много раз превышает размер всей мировой экономики.

Так, по информации МВФ, мировой ВВП составляет 110 трлн. долларов.

Рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet составляет около 2 трлн долларов.

Как реагируют в Google

В квартальном отчете о прибылях, опубликованном на этой неделе, компания ссылается на "текущие юридические вопросы", связанные с ее бизнесом в России.

Гражданские судебные решения, включающие сложные штрафы, были наложены на нас в связи со спорами по закрытию аккаунтов, в том числе аккаунтов попавших под санкции... Мы не считаем, что эти текущие судебные дела будут иметь существенное негативное влияние ( на прибыль), — отмечают представители Google.

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