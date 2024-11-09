В России выдвинули Google требование разблокировать YouTube-каналы страны-агрессора, угрожая при этом абсурдными штрафами на астрономические суммы.

Что известно об угрозах России штрафами в сторону Google

Отмечается, что по информации российских СМИ, суд страны-агрессора обязал Google прекратить блокировку российских YouTube-каналов, угрожая при этом штрафами, которые будут удваиваться еженедельно.

Во время телефонного разговора с журналистами издания кремлевский представитель Дмитрий Песков признал, что даже не может произнести эти астрономические суммы, однако назвал их впечатляющими и полными символизма.

Он заявил, что Google вроде бы не имеет права блокировать российские YouTube-каналы.

Google

Таким образом Россия заявила, что Google должен Кремлю уже более 2 ундецильона рублей, а это цифра с 36 нулями.

Сам неописуемый штраф фактически составляет 20 децимиллионов долларов, или около 20 миллиардов триллионов триллионов долларов, что во много раз превышает размер всей мировой экономики.

Так, по информации МВФ, мировой ВВП составляет 110 трлн. долларов.

Рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet составляет около 2 трлн долларов.

Как реагируют в Google

В квартальном отчете о прибылях, опубликованном на этой неделе, компания ссылается на "текущие юридические вопросы", связанные с ее бизнесом в России.