Сразу два европейских стартапа по разработке интернет-браузеров объединяются с целью создать конкуренцию Google.
Главные тезисы
- Стартапы Ecosia и Qwant объединяются для создания альтернативного интернет-браузера и поисковой системы, чтобы противостоять Google.
- European Search Perspective (EUSP) будет предложено как конкурентный поисковый инструмент, улучшая точность и этичность результатов.
- Создание нового индекса и поисковой системы является непростой задачей, но стартапы надеются на успешное тестирование и внедрение во Франции и Германии.
- Параллельно с развитием искусственного интеллекта в поисковых алгоритмах, стартапы Ecosia и Qwant предложат пользователям более этичный и конкурентоспособный выбор.
- Создание конкурентной поисковой системы EUSP поможет пользователям снизить зависимость от крупных компаний и поддержать развитие региональных поисковых технологий.
Что известно о планах двух европейских стартапов разработать собственный интернет-браузер
Отмечается, что речь идет о немецкой компании Ecosia, которая отдает всю прибыль на восстановление лесов и французский стартап Qwant, специализирующийся на защите персональных данных.
В частности, стартапы планируют разработать собственный интернет-индекс.
Речь идет фактически о создании новой поисковой системы. При этом отдельные вебсайты могут использовать традиционный индекс, тогда как поисковики обычно используют ключевые слова и метаданные.
Стартапы уже создали совместное предприятие, которое уже получило название European Search Perspective и размещается в Париже.
Отмечается, что компании, которые решат пользоваться новой поисковой системой, получат возможность снизить собственную зависимость от Google и Bing и выдавать результаты, которые лучше отвечают их интересам.
В компаниях считают, что потеря незначительной части лицензионных доходов не станет ощутимым ударом по Microsoft или Google, совокупно владеющим около 95% мировой индустрии услуг веб-поиска за пределами Китая.
В настоящее время такие гиганты, как ChatGPT и TikTok, все больше полагаются на возможности искусственного интеллекта в совершенствовании собственных поисковых алгоритмов, однако меньшие компании могут стать более привлекательными для пользователей и могут заставить крупные компании ускорить инвестиции в региональную модернизацию.
За счет чего стартапы планируют составить конкуренцию Google
Собственность над European Search Perspective, или EUSP, будет разделена поровну между Ecosia и Qwant.
Ecosia будет предоставлять деньги и данные, а Qwant — рабочую силу.
Техническая инфраструктура будет предоставлена компанией OVHcloud, являющейся совладельцем Qwant.
Ecosia занимает около 1% поискового рынка во Франции и Германии и насчитывает около 20 млн пользователей по всему миру, в то время как Qwant заявляет о 6 млн пользователей.
Компании открыты как для привлечения внешнего финансирования, так и для лицензирования своего индекса другим компаниям, в том числе тем, которые могут захотеть использовать данные для обучения систем ИИ.
Разработка индекса не является тривиальной задачей, но сделать это лучше, чем сложно.
Ecosia и Qwant ожидают, что начнут тестировать обновленные результаты поиска во Франции в начале следующего года, а в Германии до конца 2025 года.
Среди достижений Google в индексации — скорость предоставления результатов. Кролл говорит, что EUSP стремится достичь конкурентной скорости путем тестирования и настройки.
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