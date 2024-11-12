Сразу два европейских стартапа по разработке интернет-браузеров объединяются с целью создать конкуренцию Google.

Что известно о планах двух европейских стартапов разработать собственный интернет-браузер

Отмечается, что речь идет о немецкой компании Ecosia, которая отдает всю прибыль на восстановление лесов и французский стартап Qwant, специализирующийся на защите персональных данных.

В частности, стартапы планируют разработать собственный интернет-индекс.

Речь идет фактически о создании новой поисковой системы. При этом отдельные вебсайты могут использовать традиционный индекс, тогда как поисковики обычно используют ключевые слова и метаданные.

Стартапы уже создали совместное предприятие, которое уже получило название European Search Perspective и размещается в Париже.

Аналог вебраузера европейских стартапов

Отмечается, что компании, которые решат пользоваться новой поисковой системой, получат возможность снизить собственную зависимость от Google и Bing и выдавать результаты, которые лучше отвечают их интересам.

Мы могли бы снизить рейтинг результатов неэтических или неустойчивых компаний и повысить рейтинг хороших компаний, отмечает гендиректор Ecosia Кристиан Кролл. Поделиться

В компаниях считают, что потеря незначительной части лицензионных доходов не станет ощутимым ударом по Microsoft или Google, совокупно владеющим около 95% мировой индустрии услуг веб-поиска за пределами Китая.

В настоящее время такие гиганты, как ChatGPT и TikTok, все больше полагаются на возможности искусственного интеллекта в совершенствовании собственных поисковых алгоритмов, однако меньшие компании могут стать более привлекательными для пользователей и могут заставить крупные компании ускорить инвестиции в региональную модернизацию.

За счет чего стартапы планируют составить конкуренцию Google

Собственность над European Search Perspective, или EUSP, будет разделена поровну между Ecosia и Qwant.

Ecosia будет предоставлять деньги и данные, а Qwant — рабочую силу.

Техническая инфраструктура будет предоставлена компанией OVHcloud, являющейся совладельцем Qwant.

Ecosia занимает около 1% поискового рынка во Франции и Германии и насчитывает около 20 млн пользователей по всему миру, в то время как Qwant заявляет о 6 млн пользователей.

Компании открыты как для привлечения внешнего финансирования, так и для лицензирования своего индекса другим компаниям, в том числе тем, которые могут захотеть использовать данные для обучения систем ИИ.

Разработка индекса не является тривиальной задачей, но сделать это лучше, чем сложно.

Ecosia и Qwant ожидают, что начнут тестировать обновленные результаты поиска во Франции в начале следующего года, а в Германии до конца 2025 года.

Среди достижений Google в индексации — скорость предоставления результатов. Кролл говорит, что EUSP стремится достичь конкурентной скорости путем тестирования и настройки.