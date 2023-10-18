Два техгіганти заявили про намір створити "фабрики штучного інтелекту". Навіщо це потрібно

Foxconn та Nvidia побудують “фабрики даних зі штучним інтелектом”, що використають для розробки програмного забезпечення для використання в продуктах, зокрема в безпілотних автомобілях.
Що розробляють Foxconn та Nvidia
Тайванська компанія Foxconn побудує фабрики даних зі штучним інтелектом, використовуючи чіпи та програмне забезпечення Nvidia.
На щорічному Tech Day Foxconn у Тайбеї голова Foxconn Лю Янг-Вей і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан сказали, що їхні компанії разом будують заводи штучного інтелекту.
Хуан показав ескіз того, що він назвав «фабрикою ШІ».
Nvidia і Foxconn будують цілу наскрізну систему штучного інтелекту для автономних електромобілів, а фабрика штучного інтелекту розробляє програмне забезпечення для нього.
Що відомо про Foxconn та Nvidia
У 2023 році акції Nvidia зросли втричі, що дало компанії ринкову вартість понад 1 трильйон доларів. Це спонукало хвилювання щодо центральної ролі чипів компанії в додатках ШІ.
Foxconn, основний постачальник iPhone від Apple, хоче повторити свій рівень успіху у складанні персональних комп’ютерів і смартфонів, розширюючи свою діяльність у сфері виробництва електромобілів та інших програм.
Гендиректор Foxconn сказав, що його компанія «намагається перетворитися з компанії, що надає послуги з виробництва, на компанію, що займається розробкою платформ».
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