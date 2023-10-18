Два техгіганти заявили про намір створити "фабрики штучного інтелекту". Навіщо це потрібно

Foxconn та Nvidia побудують “фабрики даних зі штучним інтелектом”, що використають для розробки програмного забезпечення для використання в продуктах, зокрема в безпілотних автомобілях.

Що розробляють Foxconn та Nvidia

Тайванська компанія Foxconn побудує фабрики даних зі штучним інтелектом, використовуючи чіпи та програмне забезпечення Nvidia.

На щорічному Tech Day Foxconn у Тайбеї голова Foxconn Лю Янг-Вей і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан сказали, що їхні компанії разом будують заводи штучного інтелекту.

Хуан показав ескіз того, що він назвав «фабрикою ШІ».

NVIDIA founder and CEO Jensen Huang joined @HonHai_Foxconn Chairman and CEO Young Liu on stage today at #HHTD23. Learn more. — NVIDIA DRIVE (@NVIDIADRIVE) October 18, 2023

Nvidia і Foxconn будують цілу наскрізну систему штучного інтелекту для автономних електромобілів, а фабрика штучного інтелекту розробляє програмне забезпечення для нього.

Звичайно, цей автомобіль буде набиратися життєвого досвіду і збирати більше даних. Дані надходитимуть на фабрику штучного інтелекту, фабрика штучного інтелекту покращуватиме програмне забезпечення та оновлюватиме весь парк, — сказав він. Поширити

Що відомо про Foxconn та Nvidia

У 2023 році акції Nvidia зросли втричі, що дало компанії ринкову вартість понад 1 трильйон доларів. Це спонукало хвилювання щодо центральної ролі чипів компанії в додатках ШІ.

Foxconn, основний постачальник iPhone від Apple, хоче повторити свій рівень успіху у складанні персональних комп’ютерів і смартфонів, розширюючи свою діяльність у сфері виробництва електромобілів та інших програм.

Гендиректор Foxconn сказав, що його компанія «намагається перетворитися з компанії, що надає послуги з виробництва, на компанію, що займається розробкою платформ».