Два техгиганта заявили о намерении создать "фабрики искусственного интеллекта". Зачем это нужно

Foxconn и Nvidia построят "фабрики данных с искусственным интеллектом", которые используют для разработки программного обеспечения для использования в продуктах, в частности, в беспилотных автомобилях.
Что разрабатывают Foxconn и Nvidia
Тайваньская компания Foxconn построит фабрики данных с искусственным интеллектом, используя чипы и программное обеспечение Nvidia.
На ежегодном Tech Day Foxconn в Тайбэе глава Foxconn Лю Янг-Вэй и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан сказали, что их компании вместе строят заводы искусственного интеллекта.
Хуан показал эскиз того, что он назвал "фабрикой ИИ".
Nvidia и Foxconn строят целую сквозную систему искусственного интеллекта для автономных электромобилей, а фабрика искусственного интеллекта разрабатывает программное обеспечение для него.
Что известно о Foxconn и Nvidia
В 2023 году акции Nvidia выросли втрое, что дало компании рыночную стоимость более 1 триллиона долларов. Это призвело к волнению по поводу центральной роли чипов компании в приложениях ИИ.
Foxconn, основной поставщик iPhone от Apple, хочет повторить свой уровень успеха в сборке персональных компьютеров и смартфонов, расширяя свою деятельность в сфере производства электромобилей и других программ.
Гендиректор Foxconn сказал, что его компания «старается превратиться из компании, предоставляющей услуги по производству, в компанию, занимающуюся разработкой платформ».
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-