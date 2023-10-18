Два техгиганта заявили о намерении создать "фабрики искусственного интеллекта". Зачем это нужно

Foxconn и Nvidia построят "фабрики данных с искусственным интеллектом", которые используют для разработки программного обеспечения для использования в продуктах, в частности, в беспилотных автомобилях.

Что разрабатывают Foxconn и Nvidia

Тайваньская компания Foxconn построит фабрики данных с искусственным интеллектом, используя чипы и программное обеспечение Nvidia.

На ежегодном Tech Day Foxconn в Тайбэе глава Foxconn Лю Янг-Вэй и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан сказали, что их компании вместе строят заводы искусственного интеллекта.

Хуан показал эскиз того, что он назвал "фабрикой ИИ".

NVIDIA founder and CEO Jensen Huang joined @HonHai_Foxconn Chairman and CEO Young Liu on stage today at #HHTD23. Learn more. — NVIDIA DRIVE (@NVIDIADRIVE) October 18, 2023

Nvidia и Foxconn строят целую сквозную систему искусственного интеллекта для автономных электромобилей, а фабрика искусственного интеллекта разрабатывает программное обеспечение для него.

Конечно, этот автомобиль будет набираться жизненного опыта и собирать больше данных. Данные будут поступать на фабрику искусственного интеллекта, фабрика искусственного интеллекта будет улучшать программное обеспечение и обновлять весь парк, - сказал он. Поделиться

Что известно о Foxconn и Nvidia

В 2023 году акции Nvidia выросли втрое, что дало компании рыночную стоимость более 1 триллиона долларов. Это призвело к волнению по поводу центральной роли чипов компании в приложениях ИИ.

Foxconn, основной поставщик iPhone от Apple, хочет повторить свой уровень успеха в сборке персональных компьютеров и смартфонов, расширяя свою деятельность в сфере производства электромобилей и других программ.

Гендиректор Foxconn сказал, что его компания «старается превратиться из компании, предоставляющей услуги по производству, в компанию, занимающуюся разработкой платформ».