Два українці сенсаційно потрапили в основний раунд Турне 4-х трамплінів

Українські стрибуни з трампліна – Віталій Калініченко та Євген Марусяк – пройшли кваліфікацію на третьому етапі Турне чотирьох трамплінів, що входить у програму Кубка світу. Це сталося вперше за 14 років.

Українські стрибуни з трампліну пройшли у третій раунд програми КС

Два українські спортсмениу пройшли кваліфікацію на третьому етапі Турне чотирьох трамплінів, що відбувається в Інсбруку.

На попередньому старті уперше за 14 років українському стрибуну вдалося пройти в основний раунд – Віталій Калініченко показав 37-й результат та кваліфікувався далі.

В Інсбруку Калініченко зміг повторити свій результат, а також до нього приєднався інший стрибун з трампліна, Євген Марусяк. Обидва українці фінішували у кваліфікації у топ-30 та із запасом пройшли до основного раунду змагань.

Це трапилося уперше в історії, щоб одразу два українці подолали кваліфікацію та відібралися до основного раунду.

Як виступили українці у кваліфікації Іннсбруку (третій етап Турне чотирьох трамплінів):

Віталій Калініченко – 24-те місце. Він стрибнув на 120.5 метрів, набрав у сумі 102 бали.

Євген Марусяк – 26-те місце. Стрибнув на 119.5 метрів, набрав у сумі 99 балів.

Різниця між українцями полягала у поправці на вітер – Марусяк отримав на бал менше за умови, а також майже на два бали менше за дальність стрибка.

Що далі на етапі в Інсбруку

В основному раунді змагань стрибуни, що подолали кваліфікацію, будуть розподілені на пари. Вони в "мінідуелях" визначать 25 спортсменів, що пройдуть далі. А ще п'ять стрибунів будуть добрані до фінального етапу як "лакі-лузери" – топ-5 серед тих, хто не виграв свою мінідуель.

Калініченко в основному раунді змагатиметься з 42-річним швейцарцем Симоно Амманом, 4-разовим олімпійським чемпіоном.

Марусяк стрибатиме за вихід у фінальний раунд проти австрійця Клеменса Айгнера.

Основний раунд та фінал етапу в Інсбруку відбудеться у середу, 3 січня.