Два украинца сенсационно попали в основной раунд Турне 4-х трамплинов

Украинские прыгуны с трамплина – Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк – прошли квалификацию на третьем этапе Турне четырех трамплинов, входящем в программу Кубка мира. Это произошло впервые за 14 лет.
Украинские прыгуны с трамплина прошли в третий раунд программы КМ
Два украинских спортсмена прошли квалификацию на третьем этапе Турне четырех трамплинов, которая происходит в Инсбруке.
На предварительном старте впервые за 14 лет украинскому прыгуну удалось пройти в основной раунд – Виталий Калиниченко показал 37-й результат и квалифицировался дальше.
В Инсбруке Калиниченко смог повторить свой результат, а также к нему присоединился другой прыгун с трамплина Евгений Марусяк. Оба украинца финишировали в квалификации в топ-30 и с запасом прошли в основной раунд соревнований.
Это произошло впервые в истории, чтобы сразу два украинца преодолели квалификацию и отобрались в основной раунд.
Как выступили украинцы в квалификации Инсбрука (третий этап Турне четырех трамплинов):
Виталий Калиниченко – 24-е место. Он прыгнул на 120.5 метров, набрал в сумме 102 балла.
Евгений Марусяк – 26-е место. Прыгнул на 119.5 метров, набрал в сумме 99 баллов.
Разница между украинцами заключалась в поправке на ветер – Марусяк получил на балл меньше при условии, а также почти на два балла меньше дальности прыжка.
Что дальше на этапе в Инсбруке
В основном раунде соревнований прыгуны, преодолевшие квалификацию, будут распределены на пары. Они в "мини-дуэлях" определят 25 спортсменов, которые пройдут дальше. А еще пять прыгунов будут добираться до финального этапа как "лаки-лузеры" – топ-5 среди тех, кто не выиграл свою мини-дуэль.
Калиниченко в основном раунде сразится с 42-летним швейцарцем Симоно Амманом, 4-кратным олимпийским чемпионом.
Марусяк будет прыгать за выход в финальный раунд против австрийца Клеменса Айгнера.
Основной раунд и финал этапа в Инсбруке состоится в среду, 3 января.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-