Два украинца сенсационно попали в основной раунд Турне 4-х трамплинов

Украинские прыгуны с трамплина – Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк – прошли квалификацию на третьем этапе Турне четырех трамплинов, входящем в программу Кубка мира. Это произошло впервые за 14 лет.

Украинские прыгуны с трамплина прошли в третий раунд программы КМ

Два украинских спортсмена прошли квалификацию на третьем этапе Турне четырех трамплинов, которая происходит в Инсбруке.

На предварительном старте впервые за 14 лет украинскому прыгуну удалось пройти в основной раунд – Виталий Калиниченко показал 37-й результат и квалифицировался дальше.

В Инсбруке Калиниченко смог повторить свой результат, а также к нему присоединился другой прыгун с трамплина Евгений Марусяк. Оба украинца финишировали в квалификации в топ-30 и с запасом прошли в основной раунд соревнований.

Это произошло впервые в истории, чтобы сразу два украинца преодолели квалификацию и отобрались в основной раунд.

Как выступили украинцы в квалификации Инсбрука (третий этап Турне четырех трамплинов):

Виталий Калиниченко – 24-е место. Он прыгнул на 120.5 метров, набрал в сумме 102 балла.

Евгений Марусяк – 26-е место. Прыгнул на 119.5 метров, набрал в сумме 99 баллов.

Разница между украинцами заключалась в поправке на ветер – Марусяк получил на балл меньше при условии, а также почти на два балла меньше дальности прыжка.

Что дальше на этапе в Инсбруке

В основном раунде соревнований прыгуны, преодолевшие квалификацию, будут распределены на пары. Они в "мини-дуэлях" определят 25 спортсменов, которые пройдут дальше. А еще пять прыгунов будут добираться до финального этапа как "лаки-лузеры" – топ-5 среди тех, кто не выиграл свою мини-дуэль.

Калиниченко в основном раунде сразится с 42-летним швейцарцем Симоно Амманом, 4-кратным олимпийским чемпионом.

Марусяк будет прыгать за выход в финальный раунд против австрийца Клеменса Айгнера.

Основной раунд и финал этапа в Инсбруке состоится в среду, 3 января.